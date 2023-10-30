Downtown Yaşam ve Eğlence Merkezi’nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı büyük bir coşkuyla kutlandı.

Downtown, açıldığı günden bu yana şehrin yeni buluşma noktası haline gelirken, 3 gündür devam eden etkinliklerle binlerce misafiri ağırladı. 200 seçkin markayı çatısı altında buluşturan Downtown Yaşam ve Eğlence Merkezi, çocuk oyun alanı, ferah teras ve bahçelerinin yanı sıra birbirinden lezzetli kafe ve restoranlarıyla daha ilk ziyarette ailelerin ve çocukların favori mekanı haline geldi.

Ziyaretçiler, Avrupa’nın en büyük gösteri havuzu etrafında renkli su ve ışık şovlarını izlerken, çocuklar ise gün boyu kendilerine özel olarak düzenlenen uzun bacak, kortej şovları, balon şov, boyama etkinliklerinde gönüllerince eğlendi. Downtown için kurulan senfoni orkestrası ise misafirlerin ve çocukların şefliğinde ziyaretçilere eğlenceli müzikleriyle keyifli dakikalar yaşattı. Açılışa özel her gün farklı müzik grubunun sahne aldığı Downtown’un ziyaretçilerini kapıda karşılayan Türkiye’nin ilk küp ledi ise dijital şovuyla izleyenleri büyüledi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yıl dönümü haftasında kapılarını açan Downtown Yaşam ve Eğlence Merkezi’nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı da bambaşka kutlandı. Gün boyu etkinliklerin devam ettiği Downtown’da, saat 19.23’te gerçekleştirilen muhteşem havuz ve ateş gösterisine ziyaretçiler de 10. Yıl Marşı ve bayraklarla eşlik etti. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar süren Cumhuriyet kutlamaları, senfoni orkestrasının Cumhuriyet şarkıları ve vals gösterileri devam etti. Kapılarını açtığı 27 Ekim Cuma gününden bu yana Downtown’u yüz bin kişi ziyaret etti.