Şehrin sosyal yaşamına alışılagelmişin dışında yeni bir konsept kazandırma hedefiyle temelleri 5 yıl önce atılan ve Türkiye’nin en büyük karma projesi olan DownTown Bursa Yaşam ve Eğlence Merkezi, kapılarını misafirlerine açtı.

Atış Grup ve Pars Toprak Sanayi A.Ş.’nin 85 bin metrekare alan üzerinde ortaklaşa hayata geçirdiği kiralama ve yönetim faaliyetlerini Fiba Commercial Properties’in üstlendiği DownTown Bursa Yaşam ve Eğlence Merkezi, cadde mağazaları, restoranları, müzeleri, sinema salonları, performans sanatları merkezi, Avrupa’nın en büyük gösteri havuzu, animasyonlu led ekranları ve şehrin en büyük aile eğlence alanı ile Bursalıları seçkin dünya markalarıyla buluşturmaya başladı.

200 seçkin marka ile yeni bir alışveriş deneyimi

‘Hayallerin Şehri’ sloganıyla hayata geçirilen DownTown Bursa Yaşam ve Eğlence Merkezi, 200 seçkin markasıyla misafirlerine yepyeni bir alışveriş deneyimi ile beraber keyifli anlar sunmaya hazırlanıyor. DownTown Bursa, 17 bin metrekarelik yeşil alanı, geleneksel alışveriş kültürünün yanında Türk ve dünya mutfağının seçkin lezzetleri ve konferans salonlarıyla ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını ziyaretçilerine açıyor.

30 yeni marka ilk kez Bursa’da

Ulusal ve uluslararası birçok markayı çatısı altında bulunduracak olan DownTown Bursa, aynı zamanda Bursa’da ilk kez yer alacak onlarca markaya ev sahipliği yapıyor. En temel yaşam ihtiyaçlarından en lükse farklı alternatiflerle sunulan bir yaşam alanı DownTown Bursa’da, yeme-içmeden, giyime, aksesuardan, ev tekstiline, sağlıktan, kişisel bakıma, teknolojiden, müzik aletlerine kadar her türlü ihtiyaç üst düzey bir kalite anlayışı ile sunulacak. Sokak lezzetleri alanının da olduğu konseptte ayrıca Bursa’da ilk defa yer alacak 30 yeni marka kapılarını misafirlerine açtı. Ünlü markalar yeni konseptleri ile ilk kez DownTown Bursa’da olacak.

Bursa’da sanat, eğlence ve müziğin yeni adresi: DasDas

Türkiye’nin en üretken multipleks performans merkezi olan ve 6 yıldır İstanbul ile birlikte yurt içi ve yurt dışı turnelerde kültür-sanat severlerle buluşmaya devam eden DasDas, Ekim 2023’den itibaren Bursa DownTown’da misafirlerini ağırlamaya başlayacak. Kendi prodüksiyonu olan tiyatrolardan, konserlere, çocuk oyunlarından, atölyelere, oyunculuk akademisinden, festivallere ve sergilere kadar pek çok etkinliğe ev sahipliği yapacak olan DasDas, bünyesindeki X Media Art Museum, Smash Restoran ve ilk kez DownTown’da açılacak olan DasDas Sinema ile birlikte Bursa’da, sahne sanatlarıyla mutfak sanatlarını, ağız tadıyla eğlenceyi buluşturacak.

Yaşam ve Eğlence Merkezi, Meditown Sağlık Merkezi ve sosyal yaşam alanlarının yanı sıra bin 8 adet farklı tipte konut ve rezidansın bulunduğu DownTown Bursa’da ayrıca 200 odalı, 5 yıldızlı şehrin ilk lüks konseptli oteli Intercontinental Bursa’yı da bünyesinde bulunduruyor.

Basın mensuplarının ve davetlilerin yoğun ilgi gösterdiği açılışta konuşan Atış Şirketler Grubu CEO’su Ahmet Atış, "Bugün itibarıyla aile ve yaşam merkezi dediğimiz yeni bir AVM konseptini Bursa’ya kazandırmış olacağız. 72 bin metrekarelik kiralanabilir alanıyla, yüzde 99’luk kiralama yapılmış, bugün yüzde 68’lik mağazaların açıldığı ve Ekim ayının sonuna kadar da yüzde 95 doluluğa ulaşacak projeyi Bursa’ya kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah Bursa’ya değer katmanın yanı sıra, birçok turistlik faaliyetler de gerçekleştirilebilecek. Avrupa’nın en büyük gösteri havuzuna sahip olmanın yanı sıra, 2 tane müze yer alacak. 10 bin metrekare çocuk eğlence merkezi yer almaktadır. Sadece perakende olarak değil, kültür ve sanatla bir arada olan bir AVM kazandırmış olduk" ifadelerine yer verdi.

Pars Toprak Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Erdönmez ise, "Bursa’ya ekonomik değerler ve kültürel değerler kazandırmak için yapıldı. Çok değerli markalar burada yer alacaktır. Kültür sanat açısından çok şey kazandırılacak 3 bin 500 metrekarelik müze olacak. Bursa festivallerine yakışır festivaller burada yer alacak" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da, "Toplam 3 milyon 430 bin nüfuslu bir şehirden bahsediyoruz. Her sene 50 bin nüfusu artan, sanayileşmeyle ilgili ciddi açılımları olan, İstanbul, İzmir ve Ankara gibi önemli şehirlerin ortasında bulunan bir konumdan bahsediyoruz. Tarihi ve kültürel olarak gelişen şehirlerin böyle marka projelere de ihtiyacı var. Aslında DownTown bu manada ortaya konmuş bir iradedir" diye konuştu.

Türkiye olarak ne yapılırsa yapılsın en iyisini yapmakla yükümlü olunduğunu belirten AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, "Çünkü dünyanın daha güçlü bir Türkiye’ye ihtiyacı var. Dünyanın 5’ten daha büyük olduğunu göstermek istiyoruz. Böyle bir eseri Bursa’ya kazandırdıkları için hem Atış, hem de Erdönmez ailesini yürekten tebrik ediyorum. İnşallah çok daha güzel projelere imza atacaklarına yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Bursa’nın bir ticaret şehri olduğunu belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ise, "Ayrıca Bursa, sanayi ve üretim şehridir. Alışveriş şehri olma yolunda da ilerliyoruz. Bu vesileyle hem bölge şehirlerden hem başka ülkelerden de buraya geleceklerini düşünüyorum. Bu AVM’nin de Bursa’ya yeni bir dinamizm katacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından dualarla açılış kurdelesi kesildi. Daha sonra, protokol üyeleri ve davetliler AVM’deki alanlar hakkında Atış Şirketler Grubu CEO’su Ahmet Atış’tan gezerek bilgi aldı.