Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde yaşayan down sendromlu genç Yunus Coşkun, okçulukta gösterdiği başarısıyla görenleri kendisine hayran bırakıyor. Yunus, özel gereksinimli sporcuların katıldığı turnuvalarda Suruç’u temsil edecek.

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde yaşayan down sendromlu genç Yunus Coşkun, okçulukta gösterdiği başarısıyla görenleri kendisine hayran bırakıyor. Yunus, özel gereksinimli sporcuların katıldığı turnuvalarda Suruç’u temsil edecek.

Suruç ilçesinde yaşayan down sendromlu 18 yaşındaki Yunus Coşkun, algılama, uygulama ve zekasıyla okçuluk sporunda büyük başarı sağladı. Kısa süre önce başladığı okçulukta hedefleri tam isabetle vuran Yunus, eğitmenlerinden de tam not alıyor. Harran Üniversitesi Suruç Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi Serhan Güngör’ün 83 öğrencisinden biri olan Yunus, çok sevdiği okçuluk sporu antrenmanlarına zamanında gidip eğitim alıyor. Eğitimlerini kaçırmadan söylenenleri bir bir uygulayan Yunus, kısa sürede sağladığı başarı dolayısıyla özel gereksinimli sporcuların katıldığı turnuvalarda Suruç’u temsil etmeye hak kazandı. Arkadaşlarıyla uyum içinde antrenmanlarını sürdüren Yunus, kendisine destek olan eğitmen ve arkadaşlarına teşekkür etti.

Suruç Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi Serhan Güngör, Yunus’un algılama zekasının çok iyi olduğunu ve kısa sürede çok geliştiğini söyledi. Güngör, “Geleneksel okçulukta yetiştirdiğimiz 83 öğrencimiz var. Bu öğrencilerimizin bir kısmı Suruç İlçe Gençlik Müdürlüğü bünyesinde hizmet alıyorlar, bir kısmı da Harran Üniversitesi BESYO Kapalı Spor Salonunda eğitim alıyorlar. Öğrencilerimize özellikle ilk önce yerde okçuluğu öğretiyoruz. Daha sonrasında bunu binicilikle birleştirip geleneksel bir sporumuz olan atlı okçulukla devam ediyoruz. Burada amacımız hudut şehirlerimizden olan Şanlıurfa’da bir farkındalık oluşturmak. Öğrencilerimiz arasında özel gereksinimli bireyler de yer alıyor. Yunus onlardan bir tanesidir. Yunus başlayalı çok uzun süre olmadı ancak çok hızlı bir gelişim gösterdi. Söylenen her şeyi kısa sürede algılayıp uygulayabiliyor. Onun başarısında ve bizim eğitimimizin ilerlemesinde bize çok yardımcı oluyor. Diğer sporcularımızdan çok daha hızlı olayları anladı ve uyguladı. Özel gereksinimli bireylerin katılmış oldukları yarışmalarda biz Yunus’u da Suruç’u temsilen göreceğiz. Kısa süre içerisinde inşallah olacak. Desteklerini hiç esirgemeyen Suruç için sürekli faaliyetlerde bulunmamıza destek olan Suruç Belediyesine ve Suruç Kaymakamlığına özellikle Kaymakamımız Kenan Aktaş’a teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.