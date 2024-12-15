Adanalı Down Sendromlu Sporcu Ayşegül Reyyan Şimşek 20’den fazla ülkenin katıldığı Boğaziçi Karate Şampiyonası Para-karate dalında başarılı olup tüm engelleri aşarak şampiyon oldu.

34’üncü Uluslararası Boğaziçi Karate Şampiyonası’nın açılış seremonisi yoğun katılıma ve coşku dolu anlara sahne oldu. Türkiye Karate Federasyonu öncülüğünde düzenlenen bu uluslararası turnuvaya 27 ülkeden 4 bin 65 sporcu katıldı. İstanbul Ataköy Spor Salonu’nda gerçekleşen şampiyonada Para-karate alanında yarışan Adanalı sporcu Ayşegül Reyyan Şimşek’in performansı tribünden büyük alkış topladı.

Ayşegül Reyyan Şimşek turnuvada tüm rakiplerini yenerek şampiyon oldu.