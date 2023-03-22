21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü çerçevesinde Kaynarca’da bulunan özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde eğitim gören down sendromlu öğrenciler Kaynarca İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin misafiri oldu.

Kaynarca İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri anlamlı bir etkinliğe imza attı. 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü çerçevesinde ilçede faaliyet gösteren özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde eğitim gören down sendromlu öğrenciler ilçe jandarma komutanlığında misafir edildi. Çocuk ve gençlerle sağlıklı, sürdürülebilir iletişimin kurulabilmesi amacıyla düzenlenen etkinlikte, komutanlıkta görevli personeller misafir ettikleri öğrenciler ile yakından ilgilendi. Öğrencilere boyama kitabı hediye edilerek, telsiz vb. teçhizatların da tanıtımı yapıldı.