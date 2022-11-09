Antalya’nın Manavgat ilçesinde down sendromlu Niyazi Erdamar, Gençlik Merkezi gönüllüsü 3 genç kızın girişimiyle en büyük hayalini gerçekleştirdi. 20 yaşındaki Niyazi için asker eğlencesi ve konvoy düzenlendi.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde down sendromlu Niyazi Erdamar, Gençlik Merkezi gönüllüsü 3 genç kızın girişimiyle en büyük hayalini gerçekleştirdi. 20 yaşındaki Niyazi için asker eğlencesi ve konvoy düzenlendi.

Asker olmayı hayal eden 20 yaşındaki down sendromlu Niyazi Erdamar için harekete geçen Gençlik Merkezi gönüllüsü 3 genç kız, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ile irtibata geçti. Asker kıyafetleri giydirilen Niyazi için önce kına gecesi düzenleyen genç kızlar, ardından davullu zurnalı bir eğlence tertip etti. Niyazi akrabaları ve arkadaşları ile birlikte eğlendi. Eğlencenin sonunda ise organizasyona katılan gönüllüler tarafından omuzlara alınan Niyazi, ardından araca bindirilip konvoyla şehir turu attı. Niyazi daha sonra Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı’na teslim edildi. İlçe Jandarma Komutanlığı’nda nöbet tutan Niyazi mutlu bir gün yaşadı.

Etkinliği organize eden gençlerden Akdeniz Üniversitesi Manavgat Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmetler Bölümü öğrencisi Ayşe Sümeyye Keleş, “Ben aynı zamanda Manavgat Gençlik Merkezi bünyesinde gönüllü gençlik lideri olarak görev yapıyorum. Okulumla ilgili staj için gittiğimiz özel eğitim kurumunda 20 yaşındaki down sendromlu Niyazi Erdamar ile tanıştık. Niyazi ile sohbet ederken en büyük hayalinin asker olmak olduğunu, annesinin her doğum gününde ’Asker yaşına gelince seni askere göndereceğim’ dediğini öğrendik” dedi.

Beraber staj yaptığı arkadaşlarıyla birlikte konuyu önce Gençlik Merkezi’nde liderleriyle görüştüklerini belirten Keleş, “Liderimiz Niyazi için güzel bir asker eğlencesi organize edebileceğimizi söyleyince çok sevindik. İlçe Gençlik Spor Müdürümüze de konuyu aktarıp desteğini aldık. İlçe Jandarma Komutanlığı ile de konu görüşülerek, asker eğlencesi konusunda son karar verildi. Niyazi’ye önce asker kıyafetleri giydirildi. Sonra Gençlik Merkezimizin bahçesinde tam teşekküllü bir asker eğlencesi düzenledik. Konvoy yaptıktan sonra İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakolu’na getirip teslim ettik. Niyazi burada nöbet tuttu. Niyazi öyle sevindi ki bizler de son derece mutlu olduk. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.