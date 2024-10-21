Samsun’da 4 yaşından beridir dirençli epilepsi nöbetleri geçiren down sendromlu 10 yaşındaki Elif Erva Akdi’ye "epilepsi pili" takıldı. Türkiye’deki sayılı merkezlerde yapılan bu işlemi gerçekleştiren Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzm. Opr. Dr. Dursun Türköz, "Her epilepsi geçirdiğinde şuurunu kaybederek yere düşüyor, kafatasını ve vücudunu vuruyordu. İnşallah bu epilepsi atakları geldiğinde pil devreye girecek. Epilepsisini baskılayacak. Atakların sıklığı ve şiddeti azalacak" dedi.

Samsun’da yaşayan Turgay (49) ve Sevda (47) Akdi çiftinin down sendromlu çocukları Elif Erva Akdi’ye 4 yaşında epilepsi teşhisi konuldu. O günden bugüne kadar şiddetli epilepsi nöbetleri geçiren, bayılan ve ilaçlar kullanmak zorunda kalan Elif Erva Akdi’nin tedavisi için ailesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvurdu. Burada Elif’i, Çocuk Psikiyatri Uzmanı Dr. Elif Yazgı ve Çocuk Nöroloji Uzmanı Dr. Ünal Akça değerlendirdi. Dr. Ünal Akça yaptığı tetkikler sonucunda hastayı Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzm. Opr. Dr. Dursun Türköz’e yönlendirdi. Türköz tarafından yapılan başarılı ameliyat ile minik Elif’e epilepsi pili takıldı.

"Atakların sıklığı ve şiddeti azalacak"

Hastanın pil takılma süreci hakkında bilgi veren Opr. Dr. Dursun Türköz, "10 yaşında dirençli epilepsi nedeniyle takip ettiğimiz kız hastamıza epilepsi ameliyatı yaptık. Bu işlemde kafatasını açmadan epilepsi pili ameliyatı gerçekleştirdik. Başarı oranları genellikle yüzde 60 ile 70 oranlarındadır. İlaçla veya diğer tedavilerle epilepsi tedavisinin başarılı olamadığı hastalarda uygulanan bir yöntemdir. Türkiye’de sayılı merkezlerde yapılan bir yöntemdir. Bunu Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanemizde gerçekleştirmiş olduk. Bunun sevincini yaşamaktayız. Çocuğumuz nöbetleri çok sık olmakta ve tedavi ile geçmemekteydi. Her epilepsi geçirdiğinde şuurunu kaybediyor, yere düşüyor, kafatasını vuruyordu, vücudunu vuruyordu. İnşallah bu epilepsi atakları geldiğinde pil devreye girecek. Epilepsisini baskılayacak. Atakların sıklığı ve şiddeti azalacak" dedi.

"Samsun’da bunu yapabilmek bazı şeylerin öncesinde atılmış çok büyük bir adım"

Dr. Ünal Akça ise şunları söyledi:

"Yapılan işlemimiz vagal sinir stimülatörü (VNS) olarak adlandırılıyor. Epileptik beyin pili uygulaması uzun zamandır var. Özellikle dirençli epilepsilerde 6 ay, 1 seneye kadar ilaç kullanan hala nöbetlerinin durduramadığımız hastalarda var. Sinirinin üzerinden bir elektriksel uyarı ile nöbetleri durdurmaya çalışıyoruz. Özellikle baş düşürme ve ağır nöbetlerinin üzerine bu sayede gidebileceğiz. Hep Ankara, İstanbul, İzmir gibi sayılı merkezlerde yapılıyordu. Beyin cerrahi ekibimizden Dursun bey çok özverili çalıştı. Bunu yaptı ve bizim için çok büyük bir başarıdır. Özellikle Samsun’da bunu yapabilmek bazı şeylerin öncesinde atılmış çok büyük bir adımdır. Çok hastamız bu şekilde var. Üçlü, dörtlü, beşli ilaçlar kullanarak durduramadığımız hastalarımız var. Bu hastamız down sendromlu bir hastaydı ve çok dirençli nöbetleri vardı. Bizim için mutlu bir gündür. Bunları yapmak bizim için gurur vericidir."