Bingöl’de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün Çok Amaçlı Spor Salonu’nda judo eğitimi gören down sendromlu sporcuların hedefi Türkiye şampiyonu olmak.

Bingöl Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün Çok Amaçlı Spor Salonu’na yaklaşık 2 yıl önce gelerek judo eğitimine başlayan Musab Aşan (10), Gülseren Bürkek (15) ve İbrahim Budak’ın (21) azmi herkese örnek oluyor. Spor sayesinde sosyalleşen ve iletişim becerileri gelişen down sendromlu judocuların hedefi, müsabakalara katılarak Türkiye şampiyonu olmak. Özel eğitimlerinden arta kalan vakitlerde aileleriyle birlikte salona gelen judocular, antrenörlerinin desteğiyle kendilerini geliştirdi.

İbrahim ve Gülseren’den Türkiye şampiyonluğu beklediklerini aktaran Judo Antrenörü Nihat Özdemir, "2 yıldır down sendromlu bireylerle çalışmalarımız başladı. 2 yılda da çok güzel yol aldılar, ilerleyen dönemlerde bir Türkiye şampiyonluğu bekliyoruz. Buralarda derece yapıp inşallah ülkemizi en iyi derecede şampiyon yapacak çocuklarımız var. Diğer bireyleri de bekliyoruz. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, bütün imkanlarıyla her zaman hizmete hazır. Bizler de elimizden geldiğince her zaman çocuklara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Dezavantajlı çocuklarımızı salonlarıma bekliyoruz" dedi.

Judocularından umutlu olduğunun altını çizen Özdemir, "3 aktif çalışan sporcumuz var. Onlarla ilgili tüm çalışmalarımız bütün hızıyla devam ediyor. Diğer sporcumuzun yaşı küçük olduğu için ileriye dönük çalışmalar içindeyiz. İnşallah güzel şeyler yaparak hem ilimize hem de ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceklerinden eminiz" şeklinde konuştu.

İbrahim Budak’ın ablası Saadet Demir, ellerinden geldiği kadar kardeşine destek olduklarını belirtti. Demir, "İbrahim burada judoya başladığından beri çok sosyalleşti. Başlamadan önce hızla kilo alıyordu ama şu an bayağı kilo da verdi. Burada sosyalleşti. Bu da bizi çok mutlu ediyor. İbrahim’den sonra oğlum ve yeğenimi de buraya yazdırdım. İbrahim bizi burayla tanıştırdı diyebiliriz. Rabbim onları o kadar özel yaratmış ki, toplumda onlara karşı bir sempati de var zaten. Biz ailece İbrahim için elimizden geleni yapıyoruz ve çok seviyoruz onu" diye konuştu.