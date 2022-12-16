Ankara Büyükşehir Belediyesi Kuşcağız Aile Yaşam Merkezi’nde down sendromlu çocuklara yönelik düzenlenen yüzme kursunda 8 çocuk, 3 ay boyunca eğitim alacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kuşcağız Aile Yaşam Merkezi’nde down sendromlu çocuklara yönelik düzenlenen yüzme kursunda 8 çocuk, 3 ay boyunca eğitim alacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, dezavantajlı grupları sosyal hayata dahil etmek ve yaşamlarını kolaylaştırmak amacıyla projelerine devam ediyor. Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, Kuşcağız Aile Yaşam Merkezi’nde ücretsiz olarak down sendromlu çocuklara yönelik yüzme kursunu hayata geçirdi. Birebir yüzme eğitmenleri ve özel eğitim öğretmenleri eşliğinde 8 down sendromlu çocuğa 3 ay boyunca dörder kişilik gruplar şeklinde yüzme eğitimi verilmeye başlandı. Yüzme kurslarına çocuklarını göndermek isteyen ailelerin Kuşcağız Aile Yaşam Merkezi’ne gelerek, bizzat başvuruda bulunmaları gerekiyor.

“Kurslarımıza başvuruları almaya devam edeceğiz”

Vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda down sendromlu çocuklar için yüzme kursu başlattıklarını ifade eden Kuşcağız Aile Yaşam Merkezi Genel Koordinatörü Selma Koç Ünal, “Birebir yüzme eğitmenleri ve özel eğitim öğretmenleri ile birlikte çocuklarımız yüzme öğrenmeye başladı. İlk dersler başladı ve şu an 8 öğrencimiz eğitim alıyor. Kurslarımıza başvuruları almaya devam edeceğiz” dedi.