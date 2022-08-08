Aydın’ın Buharkent ilçesinde düzenlenen ’16. Kültür Sanat Şenliği ve Taze İncir Festivali’ çerçevesindeki halk konserlerinde sahneye çıkarak sanatçılarla birlikte zaman zaman düet yapan down sendromlu Burcu Arı’nın ünlü sanatçı Bilal Sonses’e ilan-ı aşk ederek evlenme teklifinde bulunması festivale damga vurdu.

Aydın’ın Buharkent ilçesinde düzenlenen ’16. Kültür Sanat Şenliği ve Taze İncir Festivali’ çerçevesindeki halk konserlerinde sahneye çıkarak sanatçılarla birlikte zaman zaman düet yapan down sendromlu Burcu Arı’nın ünlü sanatçı Bilal Sonses’e ilan-ı aşk ederek evlenme teklifinde bulunması festivale damga vurdu.

Geçtiğimiz Cumartesi günü başlayan ve 2 gün süren ’Buharkent Belediyesi 16. Kültür Sanat Şenliği ve Taze İncir Festivali’ ardında renkli anlar bıraktı. İlçenin en önemli tarımsal ürünlerinin başında yer alan taze incir ve Buharkent kültürünün tanıtılmasının amaçlandığı festivalde yer alan çok sayıda etkinlik ilçe halkının yanı sıra çevre il ve ilçelerden gelen vatandaşların kaynaşmasına neden oldu. Gündüz yapılan programların finallerinde 2 gece süren halk konserlerinde ses sanatçıları sahne aldı. İzleyenlerin büyük coşku yaşadığı konserlerde bir yandan ilçede düzenlenen çeşitli yarışmalarda derece alanlara ödülleri verilirken öte yandan da sahne alan sanatçıların performansları göz doldurdu.

Down sendromlu Burcu, Bilal Sonses’e evlenme teklif etti

Buharkent Kaymakamı Alper Açıkgöz başta olmak üzere ilçe protokol üyelerinin de izlediği konserlerde sahne alan Ses Sanatçıları Zeynep Türkeş, Bedia Akartürk, Belgin Gölcük, Kolpa ve Bilal Sonses, performansları ile göz doldururken ara ara sahneye çıkan down sendromlu Burcu Arı, Zeynep Türkeş ve Bilal Sonses ile düet yaptı. Festivalin son gecesinde sahne alan Bilal Sonses’e çiçek veren Burcu Arı, sanatçıyla birlikte yaptığı düetin ardından yere diz çökerek sanatçıya ilan-ı aşk ederek evlenme teklifinde bulundu.

Hayranına sıkı sıkı sarılan sanatçı Bilal Sonses’in Burcu ile diyaloğu ise izleyiciyi kahkahaya boğdu. Sahnede uzun süre kalan Burcu, söylediği şarkıların ardından son kez sanatçı Sonses’e sarılarak sahneye veda etti. Burcu’nun sempatik tavırları bol bol alkış alırken festivalin ev sahibi Buharkent belediye Başkanı Mehmet Erol, festivale katılan herkese teşekkür etti. İncirin kendileri için önemli ve tanıtılması gereken bir ürün olduğunu ifade eden Başkan Erol, "İlçemizde binden fazla taze incir üreticisi var ve 25-30 bin ton civarında da önemli bir rekolte var. Aynı zamanda da Aydın’daki ilk incir hasadı buradan başlar. İncirde üst düzey bir kaliteye sahibiz. Bu özelliğimizi de tanıtmak, duyurmak istiyoruz. Buharkent halkımız her şeyin en iyisine layık. Aynı zamanda da halkımız için düzenlediğimiz festivalde onları bir nebze olsun eğlendirmek istedik. Çok güzel ve dolu dolu 2 gün geçirdiğimize inanıyorum. Festivalimizde emeği geçen ve katılan herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.