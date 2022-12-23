Van’da yaşayan 11 yaşındaki down sendromlu Ayşe Akbulut’un park hayali, büyükşehir belediyesinin kurduğu oyun grubuyla gerçekleşti.

Van’da yaşayan 11 yaşındaki down sendromlu Ayşe Akbulut’un park hayali, büyükşehir belediyesinin kurduğu oyun grubuyla gerçekleşti.

İpekyolu ilçesi Hacıbekir Mahallesi’nde oturan Necmi Akbulut, down sendromlu kardeşi Ayşe Akbulut’un sürekli parkta vakit geçirmek istediğini ve tek başına parka gidemediğini belirterek, Van Büyükşehir Belediyesinden yardım talep etti. Ağabey Necmi Akbulut, kardeşinin parka olan düşkünlüğünü belirttiği dilekçesini bıraktıktan bir gün sonra harekete geçen Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri, Akbulut ailesinin bahçesine salıncak kurdu. Ekiplerin kurulum aşamasını merak ve heyecanla takip eden Ayşe, kurulumun tamamlanmasıyla salıncağa oturdu. Mutluluğu gözlerine yansıyan Ayşe, ekiplere teşekkür etti.

2011’de dünyaya gelen kardeşinin en büyük hayalinin gerçekleştiğini anlatan ağabey Necmi Akbulut, oyun gurubunun yapımıyla birlikte kardeşinin çok mutlu olduğunu söyledi. Ağabey Akbulut, ‘‘Kardeşim 2 kilometre uzaklıktaki parka tek başına gidiyordu. Biz de merak ediyorduk. Dün büyükşehir belediyesine başvurduk. Sağ olsunlar bugün gelip evimizin bahçesine oyun grubunu kurdular. Kardeşim şimdi oldukça mutlu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz’’ dedi.