Kocaeli’nin Körfez ilçesinde yaşayan down sendromlu 7 yaşındaki Muhammet Ali Sümer, akciğer enfeksiyonu sebebiyle hayatını kaybetti.

Körfez Alihocalar Mahallesi Ömerli Küme Evlerinde ikamet eden Muhammet Ali Sümer (7), akciğer enfeksiyonu sebebiyle vefat etti. Fabrika işçisi Cengiz Sümer’in 3. çocuğu olan Muhammet’in geçtiğimiz günlerde rahatsızlandığı ve enfeksiyonun akciğerine atması neticesinde yaşamını yitirdiği öğrenildi. Özel eğitim alan Muhammet’in cenazesi Ömerli Cami’de kılınan namazın ardından Alihocalar Mezarlığında toprağa verildi.