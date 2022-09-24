Denizli’de oğullarına sünnet düğünü yapmaya karar veren hayırsever aile örnek bir orgonizasyona öncülük etti. Down sendromlu çocuk sahibi 16 ailenin 3 ay boyunca hazırlandığı “Artı 1 Kromozom Kardeş Olmamıza Engel Değil” sloganlı sünnet şenliği renkli görüntülere sahne oldu.

Denizli’de oğullarına sünnet düğünü yapmaya karar veren hayırsever aile örnek bir orgonizasyona öncülük etti. Down sendromlu çocuk sahibi 16 ailenin 3 ay boyunca hazırlandığı “Artı 1 Kromozom Kardeş Olmamıza Engel Değil” sloganlı sünnet şenliği renkli görüntülere sahne oldu.

Denizli’de ilginç bir sünnet organizasyonuna imza atıldı. Ferda ve İbrahim Yazıcı çifti, oğulları Alperen için sünnet düğünü yaptırmaya karar verdi. Ancak bu düğün, diğer düğünlerden çok farklı oldu. Denizli’de yaşayan ve yaşları 7 ila 12 arasında değişen 16 down sendromlu çocuğun da bir toplu bir düğünde sünnet edilmesinde yola çıkan aile, örnek bir organizasyona imza attı. 3 ay süren organizasyonun ardından toplam 17 aile, gece gündüz demeden etkinliğe hazırlandı. Binlerce kişiye yemek ikramı sunan aileler yakın ve akrabalarına davetiye verdi. Palyaçoların, pamuk şekerlerin de olduğu etkinlik unutulmaz anların yaşanmasına neden oldu.

Bu etkinliğin toplu sünnet şöleni olmadığının da altını çizen aileler etkinliğe “Artı 1 Kromozom Kardeş Olmamıza Engel Değil” ismini verdi. Bu isimde pankart bastıran aileler önünde fotoğraf çekilerek o unutulmaz anları ölümsüzleştirdi. Gerçekleşen organizasyonla; Yazıcı ailesinin oğlu Alperen ile down sendromlu İsmail Miraç, Eymen, Mehmet Selim Yusuf Can, Muhammet Ertuğrul, Mehmet Akif, Eymen,Yağız, Hamza, Ahmet Hamza, Emirhan,Selim ,Ahmet Tunahan, berat Can,Ömer Orhan ve Eyüp erkekliğe ilk adımını attı.

“Hep beraber güzel bir gün yaşadık”

Kendi çocuğu ile birlikte 16 down sendromlu çocuğun düzenlenen sünnet düğününde buluşmasını sağlayan Ferda Yazıcı, “Biz geçmişten beri hep hayalimizde çocuğumuzla beraber kromozom kardeşi olmasıydı. Bunun için uzun zamandır down sendromlu arkadaşları seçtik. Hep beraber güzel bir gün yaşadık. İnşallah başkası da vesile olur. Başkaları da bunları göz önüne alıp, daha başka çocukları da kromozom kardeşi yaparlar” dedi.

“Şu anda 17 tane ailemizin ayrı ayrı sünnet düğününde bulunmaktayız”

Down sendromlu evladının da sünnet olan çocuklar arasında yer almasından memnuniyet duyan baba Murat Altun, “Bir hayırseverimizin katkısıyla yaklaşık 3 ay gibi bir zamanda bu büyük organizasyonu hazırladık. Böylesi bir mutlu günde bulunmaktan çok memnunuz. Ailelerimiz adına da teşekkür ediyorum. Bu toplu sünnet töreni değil. Şu anda 17 tane ailemizin ayrı ayrı sünnet düğününde bulunmaktayız. Herkese çok emeği geçen herkesi çok teşekkür ederiz” diye konuştu.

“Çocukları bir arada gördüğümde çok mutlu oldum”

Farklı ve bir o kadar anlamlı bir sünnet düğününe davetli olarak katılmaktan dolayı mutlu olduğunu söyleyen İsmail Yarımca, “Böyle kendi çocuklarının etkinliğinde hayırlı bir işe vesile oluyorlar. Çocukları bir arada gördüğümde çok mutlu oldum. Bu özel çocuklarımızın insanlara daha da çok sevecen olması ve mutlu olmaları bizleri de çok mutlu etti. Bu organizasyon down sendromlu çocukların, normal çocuklarla arasında bir engelin olmadığının bir kanıtı oldu” ifadelerini kullandı.