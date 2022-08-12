Filyos Liman Şantiyesinde bulunan Fransız Dowell Schlumberger firması ile Çaycuma İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında “İyi Niyet Anlaşması” imzalandı. İmzalanan protokol Filyos Beldesinde bulunan Hisarönü Zübeyde Hanım İlkokulu, Hisarönü Seçil Şanlı Ortaokulu, Filyos Melek ve Ahmet Şanlı Anadolu Lisesi’ni kapsadığı ifade edildi.

Filyos Liman Şantiyesinde bulunan Fransız Dowell Schlumberger firması ile Çaycuma İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında “İyi Niyet Anlaşması” imzalandı. İmzalanan protokol Filyos Beldesinde bulunan Hisarönü Zübeyde Hanım İlkokulu, Hisarönü Seçil Şanlı Ortaokulu, Filyos Melek ve Ahmet Şanlı Anadolu Lisesi’ni kapsadığı ifade edildi.

Çaycuma İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde yapılan iyi niyet anlaşmasının amacı; Schlumberger Excell in Education Development (SEED) programının, okullarda etkinliklere katılımı artırmak ve akademik kariyer seçimlerini bilim ve mühendislik yönünden etkilemek, gençlerin istihdam edilebilirliğini ve ekonomik yaşamın gelişimine katkılarını artırmak, enerji sektöründeki cinsiyet dengesizliğini azaltmak olduğu öğrenildi.

Her iki taraf ile imzalanan anlaşmada, “Genel hedefleri doğrultusunda Filyos beldesinde belirlenen okullarda, okul atölyeleri, kodlama kulüpleri, yarışmalar, tesis turları ve sınıf bağlantıları gibi bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanındaki bir dizi etkinliği ve eğitim öğretim ortamlarının iyileştirmelerini gerçekleştirmektedir. İmzalanan protokol gereğince; öncelikli olarak 2022-2023 eğitim öğretim yılı içerisinde başlamak üzere Filyos beldesinde bulunan Zübeyde Hanım İlkokulu’na bilgisayarlı kütüphane, bilgisayarlı sanat ve drama sınıflarının yapılması ve öğretmenler odasının yenilenmesi gerçekleştirilecek. Hisarönü Seçil Şanlı Ortaokulu ve Filyos Melek ve Ahmet Şanlı Anadolu Lisesi için okullarımızda kütüphane, akıl ve zekâ oyunları, kodlama sınıfları ve diğer okul ortamlarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalarına yönelik protokoller yapılacaktır” denildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamasında, “Kurumumuz ile Dowell Schlumberger arasında imzalanan protokolün Filyos beldemizde bulunan okullarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Okullarımızda daha kaliteli eğitim öğretim ortamı ile farklı öğrenme fırsatları oluşacak. Bu nedenle eğitim konusunda bizimle aynı hassasiyeti taşıyan Dowell Schlumberger Şirketi Yönetim Kuruluna, Şirketin Türkiye Genel Müdürü Metin Talat Güleryüzlü’ ye, İnsan Kaynakları Müdürü Yashar Azimov’ a ve Sosyal Programlar Koordinatörü Burcu Başak Gündem’ e İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak şahsım ve kurumum adına çok teşekkür ederim” dedi.