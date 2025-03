Yeni yayımlanan bir çalışmaya göre dövme mürekkebinin sadece dövme yapılan bölgede kalmadığı, lenfoma ve cilt kanserlerine neden olabileceği belirtildi.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Uğur Coşkun, bir sağlık dergisinde yayımlanan dövme mürekkebinin sadece dövme yapılan bölgede kalmadığı, lenfoma ve cilt kanserlerine neden olabileceğine ilişkin çalışma hakkında açıklamada bulundu. Coşkun açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Danimarkalı 5 bin 900 dövmeli ikiz birey üzerinde yapılan bu vaka kontrol çalışmasında, dövmeli bireylerde cilt kanseri riskinin 1,62 kat daha yüksek olduğu ortaya koyuldu. Bir elin avuç içinden daha büyük boyuttaki dövme yaptıranlarda cilt kanseri ve lenfoma için daha yüksek bir risk bulundu. Daha önce yapılan bazı araştırmalarda, dövme mürekkebinin sadece enjekte edildiği yerde kalmadığı, mürekkep parçacıklarının vücutta dolaşarak lenf düğümlerine yerleşebileceği belirtilmişti. Lenf düğümleri, vücutta enfeksiyonlarla savaşmada ve vücuttaki zararlı maddeleri filtrelemeye yardımcı olan bağışıklık sisteminin önemli bir parçasıdır. Dövme mürekkebi cilde nüfuz ettiğinde, bir kısmı lenf düğümlerinde emilir. Özellikle dövme mürekkebinin lenf düğümlerinde kronik iltihaplanma yapabileceği ve bunun zamanla anormal hücre büyümesine ve kanser riskinin artmasına yol açabileceği riskine karşı dövme yaptırma üzerinde endişelerimiz var."

Dövme-kanser riski arasındaki bağlantıyı netleştirmenin şu an oldukça zor olduğunu belirten Prof. Dr. Coşkun, "Her dövme yaptıran birey kansere yakalanır diyemeyiz. Çünkü kanser hem pek çok nedene bağlı gelişebilen bir hastalıktır hem de kanserin gelişmesi uzun yıllar alabilir. Bu, gençlik döneminde dövme yaptırmanın onlarca yıl sonrasına kadar hastalığa yol açmayabileceği anlamına da gelebilir ve bu da doğrudan bir etkiyi ölçmeyi zorlaştırır. Yapılan çalışmanın sonucunda dövmenin boyutuna da dikkat edilmiş. Daha büyük dövme yaptırmış olan bireylerdeki lenfoma riski, dövmesi olmayanlara kıyasla neredeyse üç kat daha yüksektir. Bu oran (tehlike oranı) yaş, dövmenin zamanlaması ve bireylerin çalışmada ne kadar süredir takip edildiğine bağlı olarak değişmektedir. Sonuç olarak bugüne kadar yapılan çalışmaları değerlendirdiğimizde 'dövme yaptırmak kansere neden olur' kesin yargısını verebilmek şu an için oldukça zor görünüyor. Daha ileriki çalışmalarla biyolojik mekanizmaları daha iyi anlayabileceğimizi umuyorum" ifadelerini kullandı.