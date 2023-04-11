Sürekli para sirkülasyonunun yaşandığı döviz büroları ve kuyumcular, hatalı işlem yaptıkları müşterileri sosyal medyadan bularak paralarını geri alıyor.

Döviz büroları ve kuyumcular ayın belli günlerinde oldukça yoğun zamanlar geçiriyor. Döviz çevirenler ya da satın alan müşterilerin işlemlerinde sıklıkla hatalı işlem yapılabiliyor. Son olarak Samsun’da bir kuyumcuda işletme hatasından kaynaklı müşteriye 470 TL fazla para ödendi. Kameraya kayıtlarının ve olay anını sosyal medyada paylaşılmasının ardından, fazla para alan müşteri işletme ile iletişime geçerek kendisine ödenen 470 TL’yi iade etti. Samsun’da birçok döviz bürosu ve kuyumcu da hatalı işlemlerin güvenlik kamerası görüntülerini sosyal medya hesaplarından paylaşarak, müşterilere ulaşmaya çalışıyor.

“Müşteriye fazla para verdiğimizde sosyal medyadan paylaşım yapıyoruz”

Yapılan hatalı işlemlerdeki müşterilere ulaşmak için sosyal medyadan o anın güvenlik kamerası görüntülerini paylaştıklarını ifade eden döviz bürosu çalışanı Ramazan Özyurt, “Döviz büroları ve kuyumcularda devamlı bir sirkülasyon olduğu için yanlışlıkla ödediğimiz paralar olabiliyor. Özellikle vatandaşlar bizlere güvendiği için parayı alıp saymadan cebine ya da cüzdanına koyuyor. Bu sebepten dolayı fazla veya az para verme olayları yaşanıyor. Zaten parayı sayıp alsalar vatandaşlarımızın da fazla parayı geri vereceğine eminiz. Fazla para verdiğimiz vatandaşların çoğunu bulsak da bazılarını da bulamıyoruz. Müşteriye fazla para verdiğimizde kendi sosyal medya sitelerimizde paylaşım yapıyoruz. Belki bir arkadaşımız tanır ve haber verir diye paylaşım yapıyoruz” dedi.

“En son müşteriye bin TL fazla para vermişiz”

Sosyal medyadan ulaşamadıkları hatalı işlem müşterilerine bazen de şans eseri rastlayıp kamera kayıtlarını izlettiklerini dile getiren Özyurt, “En son başımıza gelen olayda müşteriye bin TL fazla para vermişiz. Aynı vatandaşı kameradan gördük ve belirli bir süre sonra tekrar bize işlem yapmaya geldiğinde fark ettik. Müşteriye hatalı işlemdeki kamera görüntülerini göstererek, durumu izah ettik. Müşterimiz de bu bin TL’yi bize iade etti. Genelde hafta başı sonu ile aybaşı ve sonu yoğun oluyoruz. Vatandaşlar şu aralar en çok dolar almak için geliyor. Doların ardından vatandaşlar en çok altına da rağbet gösteriyor” diye konuştu.

Samsun’da son olarak sosyal medyadan paylaşılan hatalı işlemin sahibi de paylaşımları görünce kuyumcunun hesabına 470 TL’yi geri havale ettiği öğrenildi.