Antalya’nın Kemer ilçesinde seyyar dövizciyi otomobilinin içinde boğazını keserek öldürdüğü iddia edilen zanlı, jandarmanın kurduğu özel ekip tarafından yakalandı. 24 farklı kameradan 6 saatlik çözümleme yapan ekipler, hayatını kaybeden dövizcinin son telefon görüşmesini inceleyip şüphelinin aracında ve evinde yaptığı aramada kan lekeli giysiler ve bu lekeleri silmekte kullanılan ıslak mendil olduğunu tespit etti.

Antalya’nın Kemer ilçesinde seyyar dövizciyi otomobilinin içinde boğazını keserek öldürdüğü iddia edilen zanlı, jandarmanın kurduğu özel ekip tarafından yakalandı. 24 farklı kameradan 6 saatlik çözümleme yapan ekipler, hayatını kaybeden dövizcinin son telefon görüşmesini inceleyip şüphelinin aracında ve evinde yaptığı aramada kan lekeli giysiler ve bu lekeleri silmekte kullanılan ıslak mendil olduğunu tespit etti.

Dün sabah Kemer ilçesi Beldibi Mahallesi’nde D-400 Karayolu Antalya istikametinde yol kenarında park halindeki 07 K 7720 plakalı otomobilin şoför koltuğunda kanlar içindeki kişiyi görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, boğazı kesilen seyyar dövizci Ramazan Kırınfil’in (45) hayatını kaybettiğini belirledi. Evli ve 3 çocuk babası Ramazan Kırınfil’in cansız bedeni savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından morga kaldırıldı. Araç içerisinde bulunan bir miktar döviz ise jandarma ekipleri tarafından incelemeye alındı. Araç otoparka çekilirken, jandarma dövizleri

alıp kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Özel ekip kan lekelerinin silindiği ıslak mendile kadar tespit etti

Olayla ilgili olarak İl Jandarma Komutanlığı tarafından özel ekip kuruldu. İstihbarat, JASAT, KOM ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığına bağlı Olay Yeri İnceleme timlerinin yürüttüğü araştırmada 24 farklı kameradan 6 saatlik yapılan çözümleme ve öldürülen Kırınfil’in cep telefonu incelendi. Kırınfil’in telefonla son görüştüğü şahsın Ramazan A. (22) olduğu tespit edildi. İfadesi alınan Ramazan A.’nın çelişkili ifadeleri üzerine aracında yapılan aramada kan lekeleri ve bıçak tespit edildi. Araştırmalarını sürdüren ekipler, cinayet şüphelisinin evinde de üzerinde kan lekesi bulunan giysiler ve bu lekeleri silmek için kullandığı ıslak mendili ele geçirdi.

Cinayet zanlısının sürekli kumar oynadığı ve dövizciden ara ara borç para istediği öğrenildi. Ramazan A., Kemer Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı ile gözaltına alındı.