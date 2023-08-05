İstanbul Bağcılar’da faaliyet gösteren döviz bürosunda önceden gelip işlem yapan bir kişi telefonunu masada unuttu. Hemen ardından işlem yapmak için gelen hırsız ise telefonu çalarken, o anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Bağcılar Yıldıztepe Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir döviz bürosunda hırsızlık olduğu bilgisi edinilmesi üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri konuya ilişkin çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda bir şahsın döviz bürosunda işlem yaptığı esnada telefonunu bırakıp ayrıldığı, daha sonrasında B.C. isimli şahsın işlem yaptığı esnada telefonu fark ettiği ve telefonu alıp döviz bürosundan ayrıldığı tespit edildi. B.C. isimli şahıs, çalıntı telefon ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Konu ile ilgili yakalanan şüpheli, “Açıktan Hırsızlık” suçundan yürütülen tahkikat işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede serbest bırakıldı.