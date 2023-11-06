İnegöl Belediyesi Doğa Sporları ve Turizm Merkezi (DOSTUM), hafta sonu 25 farklı şehirden 500 sporcunun katılacağı Dostumcup Oryantiring Yarışmasına ev sahipliği yapacak.

İnegöl Belediyesi Doğa Sporları ve Turizm Merkezi (DOSTUM), Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Oryantiring Federasyonu iş birliğinde bu yıl 3’üncüsü düzenlenecek Oryantiring Şampiyonasına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Federasyon takviminde de yer alan özel yarışlarda yurt içi ve yurt dışından sporcular yer alacak.

Dostumcup Oryantiring Yarışması, 11-12 Kasım Cumartesi ve Pazar günü olmak üzere 2 gün gerçekleştirilecek. Cumartesi günü ilk yarışlar Kazancı bölgesinde ormanlık alanda yapılacak. İkinci gün ise İshakpaşa Camii ve Kapalı Çarşı bölgesinde gerçekleştirilecek. Dostumcup Oryantiring Yarışması için 25 farklı ilden 50 kulüp toplam 500 sporcu ile mücadele edecek.

Dünya şampiyonu Novikov’da katılacak

Yurt içinden katılacak yarışmaların yanı sıra yurt dışından da Dostumcup Oryantiring Yarışması için İnegöl’e gelecek sporcular bulunuyor. Yarışmada Dünya Şampiyonu Rus sporcu Valentin Novikov da yarışmada boy gösterecek. İki gün sürecek yarışların ardından ödül töreni ise Pazar günü Kent Müzesinde yapılacak.