2015 yılından beri kardeş belediyeler olan Ataşehir Belediyesi ile Almanya’dan Monheim Am Rhein Belediyesi ortak birçok projeye imza atıyor. Kültürler arası dostluğu artırmayı hedefleyen bu projeler, iki kentte yaşayan çocuk, genç ve yetişkinler arasında diyalog köprüsü kuruyor. Ataşehir ve Monheim Belediyelerinin imzaladığı iş birliği protokolüne göre her yıl bir proje Ataşehir’de, bir proje de Monheim’da gerçekleştiriliyor.

Bu projelerden biri çerçevesinde, Alman fotoğraf sanatçıları Katarina Veldhues ve Gottfried Schumacher’in “Göz Önünde” isimli sanat projesi Ataşehir’de sergileniyor. İki sanatçının büyük formatlı analog kameralarıyla çekimlerini yaptıkları, Ataşehir ve Monheim’da yaşayan 2022 insanın portreleri, büyük formatlı ışık projeksiyonları ile İçerenköy Mahallesi’nde hizmet vermeye başlayacak olan İnal Aydınoğlu Kültür Merkezinin dış duvarına yansıtılıyor.

Projenin açılış törenine; Ataşehir Belediye Başkan Vekili İlhami Yılmaz, Monheim Sanat Okulu Müdürü Katharina Braun, Sanatçı Gottfried Schumacher ve portre fotoğrafları çekilen Türk ve Alman yurttaşlar katıldı.

Dostluk ve kardeşlik mesajını insan yüzleri ile veren proje 7 Ekim’de Almanya’da gösterilmeye başlanmıştı. Ataşehir’deki gösterimi ise 26 Ekim’e kadar 18.25-21.25 saatleri arasında devam edecek.