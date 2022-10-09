İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren’in başlama vuruşunu yaptığı hayli çekişmeli geçen karşılaşma Emniyet Takımın 11-7 üstünlüğüyle sona ererken, benzer etkinliklerin önümüzdeki günlerde devam edileceği bildirildi.

Malatya’da İl Emniyet Müdürlüğü futbol takımı ile yerel ve ulusal basın mensupların katılımlarıyla oluşturulan basın futbol takımı dostluk maçında Yeşiltepe Spor Kompleksi Ampute Futbol Sahası’nda karşı karşıya geldi.

Malatya’da emniyet ile basın mensupları arasında oynanan bol gollü dostluk maçının galibi emniyet takımı oldu.

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