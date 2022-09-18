Malatya’da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen futbol turnuvasında basın mensuplarını ile karşıya gelen jandarma gol oldu yağdı. Başlama vuruşunu İl Jandarma Komutanı ile İl Emniyet Müdürü’nün yaptığı maç jandarma takımının 5-1 üstünlüğü ile sona erdi.

Malatya’da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen futbol turnuvasında basın mensuplarını ile karşıya gelen jandarma gol oldu yağdı. Başlama vuruşunu İl Jandarma Komutanı ile İl Emniyet Müdürü’nün yaptığı maç jandarma takımının 5-1 üstünlüğü ile sona erdi.

Malatya’da 19 Eylül Gaziler Haftası dolayısıyla futbol turnuvası düzenlendi. Turnuva çerçevesinde Yeşiltepe Spor Kompleksi Ampute Futbol Sahası’nda jandarma ile basın mensupları arasında oynanan ilk maçı jandarma takımı 5-1 gibi farklı bir skorla kazanırken, maçın başla vuruşunu İl Jandarma Komutanı Ercan Altın ile İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren yaptı.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Malatya Şubesi Başkanı İsmail Ayvalı’ında takip ettiği renkli görüntülere sahne olan müsabaka sonrası oyunculara tatlı ikramı yapılırken, turnuvanın haftaya basın mensupları İl Emniyet Müdürlüğü takımları arasında oynanacak karşılaşma ile devam edeceği öğrenildi.