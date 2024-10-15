Denizli Organize Sanayi Bölgesi Mesleki Eğitim Merkezi’nde (DOSTEM), Erasmus Days etkinlikleri kapsamında Merkez öğrencileri havlu üzerine nakış ve t-shirt üzerine baskı çalışmaları gerçekleştirdi.

Erasmus+ Programının tanınırlığını ve desteklenen projelerin görünürlüğünü artırmak, programdan henüz yararlanmamış kişileri Erasmus+ Programından yararlanmaya teşvik etmek, proje sahibi kurumların projelerini yaygınlaştırmalarına destek olmak amacıyla 2018 yılından bu yana ülkemizin de katılımıyla her yıl Ekim ayı içerisinde Erasmus Günleri (ErasmusDays) etkinlikleri düzenlenmektedir. Düzenlenen etkinliklerle, Erasmus+ projelerinin yararlanıcı hikâyelerinin görünür hale gelmesi, proje sonuçlarının ve hikâyelerinin yerelde paylaşılması hedefleniyor. Dünyanın dört bir yanındaki insanların katılımıyla 14-19 Ekim 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen Erasmus Days etkinliklerine Denizli Valiliği öncülüğünde DOSTEM Mesleki Eğitim Merkezi de yapılan atölye çalışmalarıyla destek verdi.

Mesleki Eğitim Merkezi’nde bulunan öğrenciler, 2 başlıkta düzenlenen etkinlikler kapsamında ilk olarak Erasmus Days kitinin içerdiği tasarımlarla havlulara nakış uygulaması yaptı. Öğrenciler kendi tasarladıkları nakışlarla ortaya renkli ürünler çıkardı. Etkinliğin bir diğer bölümünde ise; öğrenciler kıyafet tasarımı yaparak, kit içerisindeki görselleri kendi tasarlayıp diktikleri kıyafetlerle baskı yöntemiyle birleştirdiler. Gerçekleştirilen her iki çalışmada da öğrencilerde dijital becerilerin arttırılması, teorik bilgilerin uygulamaya dönüştürülmesi ve Erasmus+ programının yaygınlaştırılması amaçlandı.

DOSTEM öğrencilerinin çalışmaları miniklere hediye edildi

Bu konuda Denizli Valiliği’nin Erasmus Günleri etkinlikleri kapsamında DOSTEM Mesleki Eğitim Merkezi öğrenci ve öğretmenleri ile Denizli OSB Özel Minik Hayaller Anaokulu’na ziyaret gerçekleştirerek, öğrenciler tarafından kreşte bulunan miniklere kendi tasarladıkları nakış işlemli #Erasmusdays yazılı havlu ve t-shirtleri hediye ettiler. Etkinliğin ardından öğrenciler #Erasmusdays t-shirtleri ile Denizli OSB içerisindeki firmaları ziyaret ettiler.