Denizli Organize Sanayi Bölgesi bünyesinde eğitim veren, ülkemizin ilk özel mesleki eğitim merkezi DOSTEM Mesleki Eğitim Merkezi, sunduğu eğitim imkanları ile hem meslek edindirmede hem de mesleki gelişimde önemli katkılar sağlamaya devam ediyor. DOSTEM, nitelikli iş gücü ihtiyacı olan sanayiciler ve aldığı eğitimler ile mesleğini seven, yeteneklerini keşfeden, kalifiyeli çalışanlar arasında bir köprü görevi görüyor.

2020 yılında Denizli Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulunca ülkemizde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilk Özel Mesleki Eğitim Merkezi olan DOSTEM Mesleki Eğitim Merkezi, mesleki eğitimde adeta bir marka haline geldi. Meslek edindirme, geliştirme, yeterlilik, kurumsal eğitimler, kişisel eğitim programları gibi birçok başlıkta eğitimlerini sürdüren DOSTEM, onlarca kişinin hayatına dokunmaya devam ediyor. Nitelikli iş gücü arayan ve bulmakta güçlük çeken sanayicilerin bu arayışına, verdiği eğitimler ve istihdama yönlendirme ile çözüm sunan DOSTEM, kent ekonomisinin gelişimine de dolaylı olarak katkı sağlıyor.

DOSTEM Mesleki Eğitim Merkezi, 2024 yılı içerisinde başlatılan ve tamamlanan çalışmalar neticesinde kapasitesini arttırarak Merkez binasının yan holünde 730 m’lik alan içerisinde Makine, Kaynak, Dokuma ve Nakış Atölyelerini barındıran yeni bir alan hizmete açıldı.

Bünyesinde bulunan mesleki eğitim atölyeleri ve laboratuvar ile onlarca kursa ev sahipliği yapan DOSTEM, hayat boyu öğrenme anlayışıyla hizmetlerine hız kesmeden devam ediyor. İstihdam garantili eğitimlerden hem işveren hem de işçiler ücretsiz faydalanabiliyor.

"Eğitimlerimize hız kesmeden devam ediyoruz"

Düzenlenen eğitimlere katılımların oldukça yoğun olduğunu belirten Denizli Organize Sanayi Bölge Müdürü Ahmet Taş; "Denizli Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü Yönetim Kurulumuz öncülüğünde DOSTEM Mesleki Eğitim Merkezimizin kuruluş amacı; bireylere sevdikleri meslek üzerinden nitelik kazandırmak, özel sektörün mesleki eğitime ilgisini artırmak, mesleki eğitim içeriklerini geliştirerek bireylere katkı sağlamaktır. Bu amaç doğrultusunda açıldığımız günden bu yana eğitimlerimize hız kesmeden devam ediyoruz. Zaman içerisinde atölyelerimizi ve yenilenen teknoloji doğrultusunda makine ve donanımlarımızı yeniledik. 5 Eksen CNC, Kaynak Robotu cihazlarımızın kurulumları tamamlandı. CNC Operatörlüğü, Tornacı, Frezeci ve Kaynakçı eğitimlerine de başlayacağız. İlk özel mesleki eğitim merkezi olma özelliğini de taşıyan DOSTEM’de çıraklık, kalfalık ve ustalık eğitimleri de veriyoruz. 2024-2025 eğitim-öğretim yılında öğrenci kayıtlarımıza yoğun talep olduğunu, fakat sınırlı sayıda öğrenci almakta olduğumuzu, daha çok orta yaş grubu vatandaşlarımızın mesleki eğitime olan ilgisi ve istihdam potansiyelini artırmak istediğimizi belirtmek isterim. Sanayicimizin ve vatandaşlarımızın ihtiyacı olan mesleki yeterlilik belgesi ile ilgili çalışmalarımıza da devam ediyoruz. Tüm işverenlerimizi, kendini mesleki ve kişisel anlamda geliştirmek isteyen herkesi eğitimlerimize katılmaya davet ediyoruz" dedi.

"Mesleki eğitim önceliğimizdir"

Denizli Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Derya Baltalı ise mesleki eğitimin önemine vurgu yaparak; "Sanayicilerimiz günümüzde vasıflı eleman bulmakta güçlük çekiyor. Nitelikli iş gücünün sağlanabilmesi de iyi bir mesleki eğitimden geçiyor. Biz de DOSTEM ile pek çok alanda eğitimler düzenleyerek bu ihtiyacın giderilmesine yönelik önemli bir adım attık. Mesleki eğitim her zaman önceliğimizdir. Bu kapsamda elini taşın altına koyan Denizli OSB Yönetim Kurulumuza, sanayicilerimize, DOSTEM idarecilerimize ve eğitmenlerimize teşekkür ederim" dedi.