Denizli Organize Sanayi Bölgesi Teknik Koleji (DOSTEK) öğretmen ve öğrencileri, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 2022 yılı Mesleki Eğitim Alanında Erasmus Akreditasyonu projesinin yurt dışındaki eğitim etkinliklerine dahil olmanın heyecanını yaşıyor.

DOSTEK Koleji Müdürü Saadettin Dumlu; 18 Haziran – 27 Temmuz 2023 tarihleri arasında Avusturya’nın Viyana kentinde yapılacak olan 40 günlük staj faaliyetine katılmak üzere DOSTEK Koleji öğrencilerinin pasaport işlemlerinin tamamlandığını belirtti.

Yurt dışı eğitimlerinin önemine değinen Saadettin Dumlu, okul eğitimi ve mesleki eğitim alanında akreditasyonun önemine işaret ederek, “Erasmus+ Akreditasyon Programı, öğretmen ve öğrencilere uluslararası eğitim fırsatları sunarken, dil öğrenme, yurtdışında eğitim görme ve staj yapma gibi konularda kişisel gelişimlerine katkı sağlıyor. Erasmus+ Mesleki Eğitim Programında ise temel mesleki eğitim alan öğrencilerin yurt dışında staj faaliyetleriyle mesleki becerilerini geliştirmeleri sağlanıyor. Bu faaliyetlerle öğrenci ve öğretmenlerin uluslararası eğitim ortamlarında deneyim kazanmalarını ve yeni perspektifler edinmelerini desteklenmektedir.” dedi.