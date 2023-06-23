Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 2022 yılı Mesleki Eğitim Alanında Erasmus Akreditasyonu Projesi çerçevesinde 40 gün staj yapacak olan Denizli Organize Sanayi Bölgesi Teknik Koleji (DOSTEK) öğrencileri, Avusturya’nın başkenti Viyana’ya ulaştı.

Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 2022 yılı Mesleki Eğitim Alanında Erasmus Akreditasyonu Projesi çerçevesinde Avusturya’nın başkenti Viyana’da 40 günlük staj yapacak DOSTEK Koleji öğrencileri, İş Sağlığı ve Güvenliği için kullanmaları gereken kişisel koruyucu ekipmanlarını temin ederek çalışma için hazır hale geldiler.

Okul eğitimi ve mesleki eğitim alanında akreditasyonun önemine işaret eden DOSTEK Koleji Okul Müdürü Saadettin Dumlu; “Milli Eğitim Müdürlüğümüzün Erasmus+ Akreditasyon Programı ile bünyesindeki öğretmen ve öğrencilere, Avrupa fırsatlarını sunması hepimizi mutlu etmiştir. Erasmus Akreditasyonu, tüm eğitim alanlarında sınır ötesi değişim ve iş birliği fırsatları için bir araç olmakla birlikte ilimizin üretim, istihdam ve insan kaynakları kapasitesinin artırılması hedeflerine de doğrudan faydalı olacaktır.” dedi.