Mersin’de ‘Dosthane’ hizmetinden bugüne kadar bin 387 hasta ve yakınının yararlandığı bildirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi bünyesinde hayata geçirdiği ‘Dosthane’ hizmeti ile uzak ilçelerden kent merkezine gelen hasta ve yakınlarını ağırlamaya devam ediyor. 18 Ocak 2021 tarihinde hayata geçirilen proje ile bugüne kadar bin 387 hasta ve yakınının, belediyenin konaklama hizmetinden yararlandığı kaydedildi.

Uzak ilçelerden tedavi için hastanelere gelen hasta ve yakınlarını ağırladıklarını belirten ‘Dosthane’ Sorumlusu Dila Yumuşak, “Hizmete girdiğinden bu yana 645 hasta ve 742 hasta yakını olmak üzere, toplamda bin 387 misafirimizi burada ağırladık. Dosthanede sabah kahvaltısı, akşam yemeği, psikolojik ve sosyal destek hizmetimiz ile otel ve hastane arasında transfer hizmetimiz var. 18 yaşın üzerinde hastamız varsa bir refakatçi, 18 yaşının altında ise 2 refakatçi konaklayabiliyor” dedi.

Uzak ilçelerden gelen ve konaklama sıkıntısı yaşayan vatandaşları, evlerindeki rahatlığı aratmayacak şekilde ağırladıklarını kaydeden Yumuşak, “Yoğun bakımda tedavi gören, onkoloji tedavisi gören misafirlerimiz de oluyor. Onların tedavileri çok daha uzun sürüyor. Biz onları da burada ücretsiz ağırlıyoruz. Psikoloğumuz her hafta geliyor, misafirlerimizle talepleri doğrultusunda görüşmeler gerçekleştiriyor. Bir ihtiyaçları olduğu takdirde bizlere ulaşabiliyorlar. Dost kapımız her zaman için herkese açık. Misafirlerimizi burada ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Ne zaman isterlerse bize başvuruda bulunabilirler, memnuniyetle onları ağırlarız” diye konuştu.

“Kendi evimizden bile daha rahat”

Onkoloji servisinde tedavi gören eşiyle birlikte Bozyazı’dan kent merkezine geldiklerini belirten Abdulkadir Kılınç, “Çiftçilikle uğraşıyoruz, dar gelirliyiz. Belediyenin burada verdiği hizmet nimet değil, ganimettir aslında. Eskiden hastalarımız olduğu zaman, geliyorduk muayene oluyorduk. Otellerde sürünüyorduk, her şey paralıydı. Şimdi ise buraya geldik, evimizden daha rahatız. Belediye başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Personeller iyi ilgileniyor, çok memnunuz. Sabah kahvaltımızı veriyorlar, öğlen yemeğimizi veriyorlar, bizler için bulunmaz bir nimet” şeklinde konuştu.

Bir aydan fazla bir süre misafir edildiklerini dile getiren Kılınç, “Rahat ettik, buradan hastaneye gidip geliyoruz, servisi var, saatinde geliyor, hastaneye götürüp getiriyor. Biz burada gurbetlik çekmedik. Erdemli’de kardeşim var. Erdemli’ye gidip gelmekten veya otellerde bir sürü parayla kalmaktan daha iyi. Kendi evimizden bile daha avantajlı oldu. Hiçbir yer bu kadar ilgi alaka göstermezdi, bu imkanlar olmasa biz burada perişandık” ifadelerini kullandı.

Gülnar’dan muayene için kent merkezine geldiğini, ancak doktoru tarafından kendisine 30 günlük bir tedavi öngörüldüğünü aktaran Hasan Yıldız ise “Dosthanede sabah kahvaltımızı, akşam yemeğimizi veriyorlar. Hastaneye gidip tedavimizi olup dönüyoruz. Çok rahatız burada. Velinimet bu. Bizim gibi imkanı olmayan kişiler için çok iyi. Ben burada evimden daha rahatım. Temizliği olsun, ikramı olsun, getirip götürmesi, yeme içmesi, parasal yönden işin içinden çıkamazdık. Daha önceki yıllarda hasta olduğumuzda günübirlik gelip, kalacak yerimiz olmadığından köyümüze tekrar dönüyorduk. Ameliyat oluyorduk, günübirlik dönüyorduk. O yüzden bu çok büyük bir hizmet. ‘Herhangi bir ihtiyacınız olursa söyleyin’ diyorlar. Büyükşehir belediyemizin hizmeti olduğu için de memnun oluyoruz, cebimizden 5 kuruş çıkmadan gelip gidiyoruz” ifadelerini kullandı.