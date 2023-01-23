Kırşehir İl Tarım ve Orman Müdürü Duran Seçin, MÜSİAD Kırşehir Şubesi tarafından organize edilen ’Dost Meclisi’ programına konuk oldu.

Kırşehir İl Tarım ve Orman Müdürü Duran Seçin, MÜSİAD Kırşehir Şubesi tarafından organize edilen ’Dost Meclisi’ programına konuk oldu.

Teşvik ve tarımsal yatırımlar hakkında bilgiler veren Seçen, tarım faaliyetleri konusunda yatırımcının tercih edebileceği nadir şehirlerden birinin Kırşehir olduğunu söyledi. MÜSİAD Kırşehir Şube Başkanı Ömer Ali Öz ise yatırımcı ve iş insanlarının tarımsal alandaki desteklemeleri ve verilen teşvikleri heyecan ile dinlediklerini söyleyerek, "Şehir ve ülkemizde tarım hayvancılık ve teşvikler üzerine güzel bilgilendirme programı oldu. İstişarelerin yapıldığı toplantımızda iş insanları da Kırşehir’in tarımsal potansiyelini ve Tarım İl Müdürlüğünün çalışmaları hakkında bilgi sahibi olduk" dedi.