Doğu Anadolu Sanayici ve İşadamları Derneği(DOSİAD)’nce yapılan açıklamada Coğrafi işaret kaydında Erzurum’un bölgede öne çıktığı vurgulanarak, Erzurum’un tescilli coğrafi ürünlerinin AB tescili için girişim başlatılması çağrısında bulundu.

Erzurum’un değerleri odağında Avrupa’ya açılmasının İle yatırım cazibesi kazandıracağı gibi, ihracata da pozitif katkı sağlayacağının vurgulandığı bildirimde, ‘Oltu taşı başta olarak, ilin tescil edilmiş 22 coğrafi ürünü için AB kaydında girişim başlatılması gerektiği aktarıldı.

DOSİAD açıklamasında Erzurum’un 1995 -2022 düzeyinde tescilli 49 patent, tescilli 49 faydalı model, tescillenmiş 2 bin 330 marka, tescil edilmiş 22 coğrafi ürününün bulunduğu hatırlatılarak, tescilli ürünlerin AB pazarına açılması gerektiği vurgulandı.

Erzurum11’inci İl Olmalı

AB nezdinde Antakya, Aydın, Çanakkale, Kahramanmaraş, Balıkesir, Gaziantep, Giresun, Muğla, Kastamonu illerine ait coğrafi ürünlerin tescil edildiğinin hatırlatıldığı açıklamada, bölgeden sadece Malatya’nın AB’ye açıldığı, Erzurum için de AB açılımı vaktinin geldiği bildirildi.

AB Nezdinde Tescilli 14 Coğrafi İşaret

DOSİAD açıklamasında, AB kaydında coğrafi işareti bulunan 14 ürün Antakya Künefesi, Aydın İnciri, Aydın Kestanesi, Bayramiç Beyazı, Çağlayancerit Cevizi, Edremit Zeytinyağı, Gaziantep Baklavası, Gemlik Zeytini, Giresun Tombul Fındığı, Malatya Kayısısı, Milas Zeytinyağı, Milas Yağlı Zeytini, Suruç Narı ve Taşköprü Sarımsağı olarak belirtildi.