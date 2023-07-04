Türkiye’de faaliyet gösteren etkin STK’lar üzerinde bir çalışma yapan “Sivil İnsiyatifi Denetleme Organizasyonu” adlı kuruluş Doğu Anadolu bölgesinde 30 yıldır faaliyette bulunan DOSİAD’ın da çalışmalarıyla öne çıktığını kayıt altına aldı.

Sivil İnsiyatifi Denetleme Organizasyonu Değerlendirmesi

Sivil İnsiyatifi Denetleme Organizasyonunun değerlendirmesinde DOSİAD’ın sivil inisiyatif olarak bölge sosyo ekonomik kalkınma gelişmesinde öncü STK’lar arasında yer aldığı vurgulandı. Sivil İnsiyatifi Denetleme Organizasyonu açıklamasında; ‘Türkiye’nin Doğu Anadolu bölgesinde, bölgenin ekonomik yapısını güçlendirmek ve iş dünyasının gelişimine katkı sağlamak amacıyla kurulan Doğu Anadolu Sanayici ve İşadamları Derneği (DOSİAD), bölgedeki etkin sivil toplum kuruluşları arasında öne çıkan bir inisiyatiftir. 1994 yılında Erzurum’un tanınmış iş adamları ve sanayicileri tarafından kurulan dernek, bölgenin kalkınması için önemli bir rol üstlenmiştir. ‘ denildi.

DOSİAD Analizi

Sivil İnsiyatifi Denetleme Organizasyonu analizinde, DOSİAD’ın kuruluş süreci hakkında da bilgi verilerek, ‘DOSİAD, dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından da desteklenmiş ve farklı platformlarda öne çıkarılmıştır. Derneğin kurucu başkanı Hikmet Oral, bölgenin iş dünyasının güçlendirilmesi ve ekonomik gelişiminin desteklenmesi amacıyla önemli bir rol üstlenmiştir. Başkan Oral’ın ölümünden sonra, dernek 2015 yılına kadar farklı iş sahalarında faaliyet gösteren ve Erzurum’da basın sektöründe bulunan İbrahim Aydemir’in başkanlığında başarıyla yürütülmüştür. Günümüzde ise sanayici ve iş adamı olan Kadir Toprak, derneğin başkanlığını üstlenmiştir. ‘ kaydı düşüldü.

DOSİAD Faaliyet Noktaları

Analizde, DOSİAD’ın faaliyet alanları hakkında da bir sunum yapılarak, ‘DOSİAD, bölgenin ekonomik yapısını ve ülke genelindeki ekonomik gelişmeleri yakından takip eden önemli bir sivil toplum kuruluşudur. Dernek, bölgedeki sanayici ve iş adamlarının ortak çıkarlarını temsil ederken, aynı zamanda bölgenin ekonomik potansiyelini artırmak için çeşitli projeler ve girişimlerde bulunmaktadır. Bölgedeki iş dünyasıyla yakın ilişkiler kurarak, yatırımları teşvik etmekte ve bölgenin rekabet gücünü artırmak için çalışmaktadır. ‘ ifadelerine yer verildi.

DOSİAD’ın Farkındalık Yaklaşımı

DOSİAD’ın, bölgenin ekonomik gelişimiyle ilgili önemli raporlar hazırlayarak, ilgili paydaşlar nezdinde farkındalık oluşturmayı hedeflediğinin belirlendiği değerlendirmede, ’Bu raporlar, bölgedeki iş dünyasının güncel durum unu ve potansiyelini analiz etmenin yanı sıra, öneriler ve stratejiler sunarak bölgenin ekonomik büyümesini desteklemeyi amaçlamaktadır. Ayrıca, DOSYA, bölgenin ekonomik gelişimi için ilgili paydaşlarla işbirliği içinde çeşitli inisiyatifler başlatmakta ve girişimlerde bulunmaktadır.’ aktarımında bulunuldu.

Bağlantısızlık

DOSİAD’ın, bağımsız bir sivil toplum kuruluşu olarak faaliyet gösterdiği ve hiçbir siyasi veya cemaat bağlantısı bulunmadığı notunun düşüldüğü analizde, ‘Bu durum, derneğin tarafsızlığını ve saygınlığını daha da artırmıştır. DOSİAD’ın amacı, bölgenin ekonomik kalkınmasını desteklemek ve iş dünyasının çıkarlarını temsil etmek olduğundan, herhangi bir siyasi veya cemaat etkisinden uzak durarak bağımsız bir şekilde çalışmaktadır. ‘ ifadeleri kullanıldı.

Analizin Vurgusu

Sivil İnsiyatifi Denetleme Organizasyonu analizinin son bölümünde, ‘Doğu Anadolu Sanayici ve İşadamları Derneği (DOSİAD), bölgedeki ekonomik kalkınmaya liderlik eden ve önemli bir sivil toplum kuruluşudur. Bölgenin ekonomik yapısını güçlendirmek, iş dünyasının gelişimini desteklemek ve bölgedeki sanayici ve iş adamlarının çıkarlarını temsil etmek amacıyla kurulan DOSİAD, faaliyetleriyle bölgenin ve ülkenin ekonomik gelişimine katkıda bulunmaktadır. Bağımsızlığı ve saygınlığıyla ön plana çıkan DOSİAD, gelecekte de bölgenin kalkınması için önemli bir rol oynamaya devam edecektir.’ vurgusu paylaşıldı.