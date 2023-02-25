Döşemealtı Belediyesi ile İnşaat Mühendisleri Odası Antalya Şubesi arasında “Teknik İş Birliği ve Mesleki Denetim Protokolü” imzalandı.

Döşemealtı Belediyesi ile İnşaat Mühendisleri Odası Antalya Şubesi arasında “Teknik İş Birliği ve Mesleki Denetim Protokolü” imzalandı.

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, İnşaat Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Serkan Akdoğan’ı ziyaret etti.

Ziyarette, Döşemealtı Belediyesi ve İnşaat Mühendisleri Odası Antalya Şubesi arasında “Teknik İş Birliği ve Mesleki Denetim Protokolü” imzalandı. İmzalanan protokol çerçevesinde 08 Mart 2023 tarihi itibariyle, Döşemealtı Belediyesi tarafından düzenlenecek ruhsatlarda, statik projelerin belediyeye gitmeden önce İnşaat Mühendisleri Odası Antalya Şubesine gelmesi, statik projenin denetlenmesi ve oda onayı aranması konusu imza altına alındı. Ayrıca, yapı stoğu envanteri oluşturulmasında Döşemealtı Belediyesi ile İMO Antalya Şubesinin beraber çalışma yapması yönünde de görüş birliğine varıldı.