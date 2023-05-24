Kırkgöz Döşemealtı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı 2022-2023 Voleybol Sezonu Midi Kızlar Türkiye Şampiyonası Finallerine katılmak üzere İzmir’e gitti. Geçtiğimiz sezon katıldıkları finallerde Türkiye üçüncüsü olan Döşemealtı’nın Nar Taneleri, bu yıl zirveye adını yazdırıp Şampiyonluk için mücadele edecek. Döşemealtı Belediyesi spor tesislerinde düzenlenen törenle İzmir’e uğurlanan Voleybol takımı ilçe halkına şampiyonluk sözü verdi.

İzmir Gaziemir’de 25 Mayıs 1 Haziran tarihleri arasında yapılacak olan Midi Kızlar Türkiye Şampiyonası Finallerine katılmak için yola çıkan Döşemealtı Belediyesi Kadın Voleybol takımı 32 takımın katılacağı finallerde Şampiyonluk kovalayacak. Geçtiğimiz yıl Mersin’de düzenlenen ve ilk kez katıldıkları Türkiye Voleybol Federasyonu Altyapılar Türkiye Şampiyonası’nda hem Midi Kızlar hemde Yıldız Kız takımı Türkiye üçüncülüğü kazanarak tarihi bir başarıya imza atmıştı. Bu yıl yine Antalya Şampiyonu olan Nar Taneleri hedef büyütüp Türkiye Şampiyonluğuna göz dikti.

İki sezondur Antalya’nın en büyüğü olduğunu üst üste iki kez Antalya Şampiyonu olarak ıspatlayan Döşemealtı Belediyesi Kadın Voleybol takımı, Türkiye’nin en iyi 32 takımının mücadele edeceği Türkiye Şampiyonasında geçtiğimiz yıl aldığı 3’ncülük başarısının ardından bu yıl da şampiyon olarak dönmeyi hedefliyor. Döşemealtı Belediyesi ve Kırkgöz Döşemaltı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Turgay Genç, hedeflerinin Şampiyonluk kupasını Döşemealtı’na getirmek olduğunu söyledi.

Başkan Genç, “Kulübümüzün Nar Taneleri kadın voleybol takımımız başarıdan başarıya koşuyor. Kulübümüzün en büyük misyonu olan Gençleri sporla buluşturarak sağlıklı bireyler olarak yetişmelerini sağlamaktı. Bunu da tüm branş dallarında aldığımız büyük zaferlerle başardığımızı görmek en büyük sevincimiz. Geçtiğimiz yıl Türkiye’nin en köklü kulüplerini geride bırakıp ilk kez katıldığımız turnuvada 3’ncü olduk. Bu yıl ise önce Antalya Şampiyonluğunu aldık, şimdi Türkiye’nin en büyüğü olmak. Başta kızlarımıza, ailelerine, teknik ekibime, yöneticilerime ve tabiki bizi gönülden destekleyen Döşemealtı halkına sonsuz teşekkür ediyorum” dedi.