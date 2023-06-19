Haftanın 6 günü antrenman yaparak Ata Sporu Yağlı Güreş geleneğini sürdüren alt boy pehlivanları katıldıkları Antalya şampiyonalarında kürsüye çıkarak madalya avlıyor. Türkiye’nin dört bir yanında düzenlenen yağlı güreşlere de katılan minik pehlivanlar Ali Gürbüz gibi Başpehlivan olarak Kırkpınar’da altın kemer kazanmayı hedefliyor.

Döşemealtı Belediyesi güreş takımı hafta boyunca düzenlenen turnuvalarda kendi kilolarında yaptıkları mücadelelerde 7 madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı. U-11 Antalya Serbest Güreş il birinciliğinde 34 kiloda Fahrettin Efe Taş birinci, Okullararası Küçükler Greko Romen Güreş İl Birinciliğinde 52 kiloda Halil Eren Çıra ikinci oldu. Yine U-13 Serbest Güreş İl Birinciliği müsabakalarında 38 kiloda İsmail Korkmaz ikinci, 52 kiloda Süleyman Efe Kara üçüncü, 62 kiloda Yasin Furkan Batu ikinci, 62 kiloda Mehmet Yiğit Çürük üçüncü ve 68 kiloda Celal Bayar İşlek ikinci oldu.

Madalya avcısı pehlivanları tebrik eden Döşemealtı Belediyesi ve Kırkgöz Döşemealtı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Turgay Genç, “Ata Sporumuz güreş ilçemizin gençlerinin sayesinde yaşamaya devam ediyor. Alt boylarda mücadele eden ve her biri geleceğin Başpehlivanı olan sporcularıma başarılar diliyorum. Değerli ailelerine, güreş sevdalısı taraftarlarımıza ve tabi ki onların gelişiminde emeği olan değerli hocalarıma sonsuz teşekkür ederim” dedi.