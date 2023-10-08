Döşemealtı Belediyesi tarafından düzenlenen 14’ncü Geleneksel Nar Festivali büyük bir coşkuya ev sahipliği yaptı. Çığlık stadyumunda gün boyu çocuklar için düzenlenen etkinlikle başlayan festival akşamüzeri en iyi nar yetiştiricisi ödüllerinin dağıtılmasıyla devam etti. Gece ünlü sanatçı Ayşe Dinçer’in binlerce kişiye verdiği konserle final yaparken, Belediye Başkanı Turgay Genç önümüzdeki günlerde hasatına başlanacak olan Döşemealtı Narının bereketli olmasını diledi.

Türkiye’nin en önemli ’Hicaz’ narı üretim merkezi Döşemealtı’nda 14’ncüsü yapılan geleneksel Nar Festivali Çığlık Stadyumunda yapıldı. Tadı, rengi ve aromasıyla hem Türkiye’de hem de Avrupa’da büyük rağbet gören Döşemealtı Hicaz Narı’nın tanıtılması, üretici ve çalışanların hasat öncesi eğlenmeleri için düzenlenen festival bu yılda büyük coşkuyla kutlandı. Konser öncesinde 28 üreticinin kıyasıya yarıştığı 2023 yılı en iyi Nar Üreticisi yarışması sonuçları açıklandı. Tarım İlçe Müdürlüğü uzmanları tarafından seçilen en iyi nar üreticisine ödülleri verildi.

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, yarışmada ilk üçe giren üreticiler Serdar Dülger’e 1 ton, ikinci olan Serap Erkuş’a 750 kilogram, üçüncü olan Mustafa Erdoğ’a ise 500 kilogram tarım gübresi ve plaket hediye etti. Festival alanına gelen herkese Türk bayrağı ve tişört hediye edilirken, çocuklara da oyuncak ve dondurma dağıtıldı. Sanatçı Ayşe Dinçer’in sahne almasıyla festival coşkusu büyürken, Başkan Genç, sanatçıya ilçenin kültürel mirası Döşemealtı Halısı hediye etti. Genç, Festivale katılan herkese teşekkür ederken, “Türkiye’nin gözbebeği olan Döşemealtı Narını önümüzdeki günlerde hasata başlayacağız. Üreticimize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.