Döşemealtı Belediyesi, ilçe genelinde başlattığı yol yapımı ve sıcak asfalt çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.

İlçenin dört bir yanında bozulan yolların bakım ve onarımlarının yanı sıra, altyapısı tamamlanan cadde ve sokaklarda sıcak asfalt serimi, parke yol ve kaldırım çalışmaları ile sathi kaplama yapan ekipler ilçeyi adeta şathiye sahasına çevirdi. Bütünşehir yasasıyla köy statüsünden mahalleye dönen uzak bölgelerde bağlantı yollarının yapımına başlayan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri eskiyen yolların sökülmesi, serme ve sıkıştırma işlemlerine devam ediyor.

Döşemealtı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Kovanlık-Ilıca Mahalleleri bağlantı yollarının yanı sıra, Aşağıoba-Karataş Mahalleri, Kevşirler-Kızıllı bağlantı yollarında sökme ve serme-sıkıştırma işlemlerine başladı. Bu yolların yapımının tamamlanmasının ardından Ekşili- Camili Mahalleleri arasında çalışma yapacak olan ekipler bağlantı yollarını sathi kaplama ile vatandaşların hizmetine sunacak.

"Geniş bir alana hizmet veriyoruz"

Mahalle sakinleri yapılan yol çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, modern yol çalışmalarının 2023 yılı boyunca devam ederek 32 mahalleye hizmet gideceğini açıkladı.

Başkan Turgay Genç, “Döşemealtı ilçemiz 701 kilometrekare ile en büyük merkez ilçe konumunda. Nüfusu 600 binin üzerinde olan ilçelerden yüz ölçümü olarak neredeyse 3 katı büyüklüğünde. Çok geniş bir alana hizmet veriyoruz. Ekiplerimiz ilçenin her noktasına hizmet götürebilmek için adeta seferber olmuş durumda. Bu yıl Döşemealtı’nda sıcak asfalttan sathi kaplamaya, parke yollardan yeni yol açmaya ve bozulan yolların onarılmasını tamamlayarak Avrupa standartlarında konforla vatandaşımızın hizmetine sunacağız” dedi.