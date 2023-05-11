Antalya Döşemealtı Belediyesi Çıplaklı Mahallesi’nde bulunan TOKİ Konutları yerleşkesine yatırımlarını sürdürüyor.

Geçtiğimiz hafta eskiyen ve bozulan parke yolların sökümünü tamamlayarak sıcak asfalta kavuşturduğu konut alanında; şimdi de içerisinde doğal ürünlerin de satılabileceği köylü pazarında bulunduğu 72 sergi alanının ve bin 200 metrekare kapalı pazar yeri ile yine şarküteri, kuruyemiş, balıkçı, kasap ve benzeri işletmelerin yer alacağı 15 dükkanın temeli atıldı.

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, ilçede yer alan 32 mahallede imar planlarında yer alan ancak yapılmayan yolların açılması, bozulan yolların tamir ve bakımı ile alt yapısı tamamlanan alanlarda sıcak asfalt yapılacağını duyurmasının ardından iki yıldır devam eden çalışmalar hız kesmeden sürüyor. Yaklaşık 5 bin kişinin yaşadığı TOKİ Konutları ve civarında bulunan vatandaşların kullandığı bozulan parke yolları sökerek sıcak asfalt döken Döşemealtı Belediyesi, yine vatandaşlardan gelen taleplere göre kapalı Pazar yeri için temel attı.

Köylülerin kendi yetiştirdikleri ürünleri satabilmesi için 34 tezgâhın ayrıldığı kapalı Pazar yerinde yine sebze, tuhafiye ve diğer ürünlerin satışı için toplam 72 tezgah alanı bulunacak. Pazar yerine 5’i iki katlı olmak üzere 15 dükkân yapılarak, bu alanlarda kasaptan şarküteriye, balıktan, kuruyemişe satışının yapılabileceği işyerleri de vatandaşın hizmetine sunulacak. Yine zabıta karakolunun yanı sıra pazarın kullanılmadığı günlerde vatandaşların düğün mevlit ve asker eğlencesi gibi organizasyonlarını yapacağı yer olarak kullanılacak çok yönlü kapalı Pazar yerinde bay-bayan tuvaletleri ile mutfak yer alacak.