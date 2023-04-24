23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Döşemealtı’nda karnaval havasında kutlandı.

Döşemealtı Kent Meydanını dolduran çocuklar ve aileleri eğlenceli bir gün geçirdi. Döşemealtı Belediyesi tarafından organize edilen etkinlikte binlerce çocuk gönüllerince bir gün geçirdi. Sabah saatlerinde masal kahramanı ve çizgi film karakterlerinin kostümlerini giyen sanatçıların Döşemealtı Kent Meydanına gelen çocukları karşılamasıyla başlayan 23 Nisan kutlaması, gün boyu artan coşkuyla devam etti. Minikler için Survivor yarışma alanı, şişme zıp zıp parkların kurulduğu alanda, yüz boyama, seramik yapımı ve kum boyama atölye çalışmaları yapıldı. Çocukların hayallerini süsleyen kahraman ve film karakterlerinin kostümlerini giyen onlarca sanatçı ve tahta bacak etkinlik alanda renkli görüntülere sahne oldu. Jonglör ve sihirbaz gösterisini nefeslerini tutarak izleyen çocuklar Alis Harikalar diyarında müzikli tiyatro oyununa da büyük ilgi gösterdi. Bando takımının verdiği mini konser dakikalarca ayakta alkışlandı. Balon şovlar, mini disko eğlencesi, çocuklar için özel olarak hazırlanan akıl ve zeka oyunları, zıp zıp balon park oyunları ve daha bir çok eğlenceli etkinliğin yapıldığı kutlamalarda pamuk şeker, patlamış mısır, meyve suyu ve soğuk sandviç ikram edildi. Döşemealtı’nda Karnaval havasında geçen 23 Nisan etkinliğinde çocuklara bayram hediyesi dağıtıldı.

"En mutlu olduğum bayram"

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç’de coşkulu bayramda çocukları yalnız bırakmadı. Çocuklarını etkinliğe getiren ailelerle tek tek sohbet edip ilgilenen Başkan Genç, alanda Türk bayrağı dağıtıp Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal tarafından dünyada çocuklara armağan edilmiş tek bayram olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı. Sahneye çıkıp Türk bayrağı ile çocukları ve ailelerini selamlayan Genç, “Benim en mutlu olduğum en büyük bayram bu bayram. Çünkü sizler Atamızın bizlere emanet ettiği Büyük Türkiye Cumhuriyetini ilelebet yaşatacak gençliğimizsiniz. Hepinizi çok seviyorum ve her gününüzün bu güzel bayram gününde olduğu gibi coşkulu ve sevinçli geçmesini diliyorum” dedi. Döşemealtı’nda etkinlik ünlü sanatçı Burak Onurlu çocuk şarkılarını seslendirdiği konserle sona erdi.