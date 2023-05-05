Döşemealtı’na 76 kilometre uzunluğunda Kanalizasyon şebeke hattı yapımı için start verildi.

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç’in girişimleriyle ilçe merkezinin en büyük mahalleleri olan Yeniköy, Bahçeyaka, Altınkale ve Çıplaklı Mahallelerini kapsayan 76 kilometre uzunluğundaki Kanalizasyon Şebeke hattı ve parsel bağlantı hattı yapımı önümüzdeki aylarda ilk kazmanın vurulmasıyla başlayacak.

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, Başkan Yardımcısı Servet Özdemir, Fen İşleri Müdürü Durali Altun, Belediye Meclis Üyesi Mehmet Deke, Yeniköy Mahalle Muhtarı Ali Karacin ile birikte ASAT Kanalizasyon Daire Başkanı Necdet Erol, ASAT Kanalizasyon Daire Şube Müdürü Bekir Kumbul’u ağırladı. Başkan Genç yapımına kısa süre sonra başlanacak ve ilçenin alt yapı sorununun büyük oranda çözüme kavuşacağı projenin detayları hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

Belediye bürokratları ve ASAT yetkilileriyle birlikte çalışma yapılacak mahalleler ve bağlantılarla ilgili harita üzerinden inceleme yapan Başkan Genç, en kısa sürede tamamlanması hedeflenen proje ile ilçenin yeni yatırımların almasının ivme kazanacağını açıkladı. Turgay Genç, “Herkesin yaşamak istediği Kuzeyin Parlayan Yıldızı Döşemealtı hem alt yapı hemde üst yapı yatırımlarıyla Avrupa kenti görünümüne kavuşuyor. Emeği geçen çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim” dedi.