Kırkgöz Döşemealtı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Güreş Takımı katıldığı turnuvalarda aldıkları derecelerle başarıdan başarıya koşuyor. Kadrosunda Tarihi Kırkpınar Başpehlivanları Ali Gürbüz, Ali İhsan Batmaz ve Ali Altun gibi başarılı sporcuları barındıran Döşemealtı Belediyesi güreş takımında altyapıda yaklaşık 200 sporcu ter döküyor.

Hem yağlı güreş, hem de salon güreşlerine katılan altyapı pehlivanları Ata Sporunu daha ileri seviyelere taşımak için çalışıyor. Antalya’da düzenlenen Serbest Güreş Küçükler İl Birinciliğine katılan Döşemealtı Belediyesi güreşçileri kategorilerinde 1 birincilik, 1 ikincilik ve 1 üçüncülük alarak madalyalarla döndü. Kilolarında Onur Kaya, 1’nci olurken, Mehmet Yiğit Çürük 2’nci, Fahrettin Efe Taş 3’ncü oldu.

Sporcuları tebrik eden Döşemealtı Belediye Başkanı ve Kırkgöz Döşemealtı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Turgay Genç, “Ata Sporumuz güreş başta olmak üzere futbol, voleybol, bisiklet, halter ve birçok spor branşında gençlerimiz destekliyoruz. Aldıkları başarılar bizim en büyük gururumuz. Emeği geçen antrenörlerimize, ailelerine, taraftarlarımıza ve bölge halkımıza teşekkür ederim” diye konuştu.