Antalya’nın Döşemealtı ilçesinde ilk etapta 3 bin 100 dekar tarım arazisini suyla buluşturacak projede ilk borular birbirine bağlandı.

Antalya’nın Döşemealtı ilçesinde ilk etapta 3 bin 100 dekar tarım arazisini suyla buluşturacak projede ilk borular birbirine bağlandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Döşemealtı ilçesinin Kovanlık Mahallesine kapalı devre sulama sistemi inşaatına başladı. Sistem tamamlandığında sulanan alan ilk etapta iki katına çıkacak. Proje çerçevesinde; su ve enerji tasarrufuyla birlikte bölgedeki tarımsal çeşitliliğin artırılması, ekonomiye kazanç sağlanması, yıllardır mısır ve buğday ekilebilen bölgede proje tamamlandığında sebze ve meyve ağaçları yetiştirilmesi, tarımsal çeşitlilikle çiftçilerin gelirini arttırmak ve istihdama katkı sağlamak amaçlanıyor.

“Hem alan artacak hem maliyet düşecek

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Seda Özel, Kovanlık Mahallesinin 15-20 yıldır sulama sorunu yaşadığını, Başkan Muhittin Böcek’in talimatı doğrultusunda projeyi tamamladıklarını söyledi. Özel, “Gerekli ekipman ve teçhizatı sağladık ve inşaata başladık. Bu bölge su yönünden çok zengin. Kaynaklarımızın verimli ve düzgün değerlendirilmesini amaçlıyoruz. Kovanlık’taki kooperatifimiz desteklediğimiz ve enerji giderlerini ödediğimiz bir kooperatif. Yaptığımız kapalı devre sistem ile enerji giderlerinin de dörtte bir oranına düşeceğini planlıyoruz. Şu an bin 500 dekarlık bir alanın sulaması yapılabiliyor. Bu iki katına çıkacak. Dörtte bir maliyetle mevcuttakinin iki katı arazi sulanacak. Proje bittiğinde bölge için ciddi bir istihdam sağlanacak” dedi.

“3 bin 100 dekar arazi sulamaya açılacak”

Tarımsal Yapılar ve Sulama Şube Müdürü Naci Şentürk ise proje için 3 kez ihaleye çıkıldığını ancak ihaleyi alan olmadığını belirterek, “300 çiftçi ailesi yaklaşık bin 500 nüfus bu projeden yararlanacak. Antalya için önem arz eden bir proje olduğu için taşın altına elimizi koyalım, kendimiz yapalım ve çiftçiye hizmete sunalım istedik. 3 bin 100 dekar arazi sulamaya açılacak. Toplam 14 kilometre boru döşenecek. Proje çerçevesinde bir adet 500 tonluk havuz yapılacak. 84 adet su alma yapısı arazinin değişik yerlerine konulacak. Burada yaklaşık 10 bin dekar arazi var. Önümüzdeki dönemde bu arazinin tamamını sulamaya açmayı hedefliyoruz. Biz ilk etabını yapıyoruz. Yapılan işin maliyeti yaklaşık 50 milyon lira. Belediyenin imkânlarıyla 15 milyon liraya bitirmeyi hedefliyoruz. Burada çalışan pompalar için güneş enerji santrali inşa edebilirsek ücretsiz olarak kullanıma sunmuş olacağız” dedi.