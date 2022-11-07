Süper Amatör Ligde şampiyonluk mücadelesi veren Kırkgöz Döşemealtı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Futbol A Takımı hafta sonu deplasmanda karşılaştığı Kumluca Hal Toptaş Spor’u 2-1 mağlup etti.

Süper Amatör Ligde şampiyonluk mücadelesi veren Kırkgöz Döşemealtı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Futbol A Takımı hafta sonu deplasmanda karşılaştığı Kumluca Hal Toptaş Spor’u 2-1 mağlup etti.

Kırkgöz Döşemealtı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Futbol A Takımı, galibiyet parolasıyla gittiği Kumluca deplasmanında kaliteli futbol ve teknik üstünlük sağladığı rakibi karşısında bir türlü istediği golü bulamadı. Maçın ilk yarısı 0-0 golsüz eşitlikle sona ererken ev sahibi ekip 54. dakikada Hakan Kaya’nın gölüyle 1-0 öne geçti. Yediği golün ardından baskılarını artıran kırmızı-siyah-beyazlı Döşemealtı Belediyesi takımı 76. dakikada Furkan Tecimer attığı golle eşitliği yakaladı. Maçın son düdüğüne kadar galibiyeti kovalayan deplasman ekibi müsabakada 90. dakikada Engin Mustafa Ulutaş’ın golüyle gülen taraf oldu.

Haftayı galibiyetle kapatan Kırkgöz Döşemealtı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Futbol Takımı, hafta sonu oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Uzun süredir bakımda olan Yeşilbayır Şehit Er Tevfik Cebeci Stadyumu’nda kendi seyircisi önünde Muratpaşa Belediyespor takımını konuk edecek olan Döşemealtı, günde çift idmanla maça hazırlanıyor. Kırmızı-siyah-beyazlı takımda sakat yada cezalı oyuncu bulunmuyor.