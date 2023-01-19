Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, 2023 yılı içerisinde ilçede 35 kilometre daha yeni doğalgaz hattı döşenmesi için imzalanan protokolde “Göreve geldiğimizden itibaren 226 km doğalgaz altyapı çalışması yapılarak 14 bin konut doğalgaza kavuştu" dedi.

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, 2023 yılı içerisinde ilçede 35 kilometre daha yeni doğalgaz hattı döşenmesi için imzalanan protokolde “Göreve geldiğimizden itibaren 226 km doğalgaz altyapı çalışması yapılarak 14 bin konut doğalgaza kavuştu" dedi.

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, ilçenin doğalgazdan yararlanabilmesi için yaptığı çalışmalar 2017 yılında sonuç vermişti. Başkan Genç, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ile yaptığı görüşmeler ve başvuru sonucunda Çıplaklı Mahallesi’nde 2 bin 500 metrekare alan üzerine 1 milyon 200 bin euro yatırımla 37 bin metreküp kapasiteli doğalgaz basınç düşürme istasyonu kuruldu. Doğalgaz Bölge İstasyonu’nun yapılabilmesi için yetkili kurum ile protokol imzalayan Genç, ilçenin doğalgazla tanışmasını sağlamıştı.

Toplam 226 kilometre hat

Belediye olarak yatırımcı firmaya her türlü desteği ve kolaylığı sağladıklarını belirten Başkan Genç, sözlerini şöyle sürdürdü: “Göreve geldiğimizden itibaren 226 km doğalgaz altyapı çalışması yapılarak 14 bin konut doğalgaza kavuştu. Amacımız bir an önce bölgemizin tamamına ve isteyen herkese doğalgaz ulaştırmak” dedi.

İmzalanan protokole göre, doğalgaz hattı kazı izni ile çalışmalar sırasında bozulan cadde ve sokaklarda tamir, onarım, yeniden asfaltlanma ve parke taşı döşeme işleri yüklenici firma tarafından yapılacak.