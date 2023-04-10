Rahmet ve Bereket ayı Ramazan’da geleneksel hale gelen Döşemealtı Belediyesi iftar sofrasının üçüncüsü Ilıca Mahallesi’nde kuruldu.

Kapalı Pazar yerinde kurulan gönül sofrasında aynı anda bin kişi orucunu açtı. Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç’in şehir dışında olması nedeniyle katılamadığı iftar yemeğinde Başkan Yardımcıları Cevat Yanar, Servet Özdemir, Mehmet Duman, CHP Döşemealtı İlçe Başkanı Reşit Doğan, İYİ Parti Döşemealtı İlçe Başkanı Ali Özbey, İl ve İlçe Kadın ve Gençlik Kolları, Belediye Meclis Üyeleri, Mahalle Muhtarları ile vatandaşlar katıldı.

Başkan Yardımcıları ve İlçe Başkanları iftar sofrasına katılan herkesle tek tek sohbet ederek, Başkan Turgay Genç’in selamlarını iletti. Başkan Yardımcıları Cevat Yanar ve Servet Özdemir mübarek Ramazan ayını kutladığı Mahalle sakinlerinin tutulan oruçlarının ve yaptıkları ibadetlerin kabul olmasını diledi. CHP Döşemealtı İlçe Başkanı Reşit Doğan’da tutulan oruçların kabul olmasını dileyerek iftar sofrasının kurulmasında emeği geçen başta Belediye Başkanı Turgay Genç olmak üzere tüm çalışanlara teşekkür etti.