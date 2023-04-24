Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç tarafından projelendirilip hizmete açılan Ekolojik Kreş’te 23 Nisan coşkusu yaşandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle bir gün gecikmeli olarak kutlanan bayramda minikler aylardır hazırladıkları koreografi ve şarkılarını büyük bir neşe içinde sergiledi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan etkinlikte, Döşemealtı Belediye Başkan Yardımcısı Cevat Yanar da minikleri yalnız bırakmadı. Atatürk ve Türk bayraklı tişörtler giyen kreş öğrencileri, şiir ve şarkılar okuyup 23 Nisan coşkusunu yaşadı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Döşemealtı Belediyesi Ekolojik Kreş’te düzenlenen etkinlikle kutlandı. Minikler önce aylardır öğretmenleriyle birlikte hazırladıkları en güzel şiir ve marşları seslendirirken, yine 23 Nisan şarkıları söyleyip coştu. Başkan Yardımcısı Cevat Yanar miniklerin mutluluklarına ortak olarak söyledikleri neşeli şarkılara alkışlayarak eşlik etti.

Miniklerin gösterisinin bitmesinin ardından çocuklara Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç’in sürprizi açıklandı. Başkan Genç’in talimatıyla Ekolojik Kreş öğrencilerinin gönüllerince bir gün geçirmeleri için palyaço, jonglör ve sihirbaz gösterisi düzenlendi. Patlamış mısırlarını yiyerek kendileri için hazırlanan gösterileri büyük kahkahalarla izleyen minikler, zaman zaman sahneye çıkarak yapılan şovlara katıldı. Balon gösterisi ve ardından yine doğa da çimenlerin üzerine oturarak köfte ekmek yiyen öğrenciler 23 Nisan bayram coşkusunu yaşadı.