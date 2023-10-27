Döşemealtı Belediyesi Ekolojik Kreş’te Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunun 100’ncü yılı büyük bir coşkuyla kutlandı. Haftalardır bu özel gün için hazırlanan minikler, Nene Hatundan, Kahraman Kara Fatma’ya, Sabiha Gökçen’den Seyit Onbaşı’ya kadar bir çok kahramanı canlandırdılar. Özel kostümlerle minikler en güzel Atatürk şiir ve şarkılarını Cumhuriyetin 100’ncü yılı için seslendirdi.

Antalya’nın tek Türkiye’nin ise örnek projesi olan Döşemealtı Belediyesi Ekolojik Kreş’te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bu yıl her zamankinden çok daha coşkulu kutlandı. Cumhuriyet’in 100’ncü Yılı anısına haftalardır öğretmenleri tarafından hazırlanan kreş öğrencileri 100’ncü yıl armalı ve Atatürk fotoğraflı tişörtler, kırmızı-beyaz Türk bayrakları ile okul bahçesinde etkinlik alanında yerlerini aldı. Saygı duruşu ve istiklal marşı ile başlanan etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.

Ekolojik kreş öğrencileri Kurtuluş savaşı dönemiyle başlayıp Türkiye Cumhuriyetinin kurulması ve tarihe iz bırakan kahramanları canlandıran oyunlarıyla büyük beğeni topladı. Minikler öğrendikleri Atatürk şarkılarını hep bir ağızdan seslendirirken, şiirleri büyük bir heyecan ve coşkuyla söyledi. Yaklaşık 2 saat süren etkinliğin ardından hep birlikte sahneye çıkan minikler “Atatürk Çocukları” şarkısını söyleyip ellerinde kırmızı-beyaz renkli balonları gökyüzüne bıraktı.