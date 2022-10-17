Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç’in vizyon projeleri arasında yer alan Yeşil Bayrak ödüllü Ekolojik Kreş’te çocuklar toprağa dokunarak yetişiyor.

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç’in vizyon projeleri arasında yer alan Yeşil Bayrak ödüllü Ekolojik Kreş’te çocuklar toprağa dokunarak yetişiyor.

Ekolojik kreşi benzerlerinden ayıran özelliklerinden biri olan ve günlük çiftlik hayatının öğretildiği mini uygulama tarlalarıyla çocuklar adeta toprağa dokunuyor. Bahçedeki özel bölümlerde yer alan tavuk, horoz, tavus kuşu ve ördek gibi hayvan türlerini tanıyıp onlarla yakından ilgilenen minikler uygulama bahçelerinde kendi yetiştirdikleri ürünlerin hasadına başladı.

Ekolojik Kreş öğrencileri önceki gün kendi diktikleri naneleri toplayarak öğretmenleri yardımıyla nane çayı yaparken yine buğdayın önemi, nerde yetiştirildiği, nasıl kullanıldığına dair bilgileri uygulamalı olarak öğrenerek buğday tanelerini toprakla buluşturdu. Minikler zeytin toplayıp yine uzman eğitmenler yardımıyla zeytin kurarak birer kavanoz evlerine götürdü. Zeytinin oluşumunu yakından izleyecek olan Ekolojik kreşin şanslı öğrencileri daha sonra bu zeytinleri yiyecek.