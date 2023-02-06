Döşemealtı Belediyesi, merkezi Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan deprem sonrası seferber oldu.

Döşemealtı Belediyesi, merkezi Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan deprem sonrası seferber oldu.

Merkezi Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan ve son değerlendirmelere göre 7.7 olarak ölçülen depremin ardından tüm Türkiye tek yürek oldu. Gece saat 04.17’de meydana gelen ve 1939 Erzincan depreminden sonraki en büyük felaket olarak nitelendirilen deprem tüm Türkiye’yi derinden sarstı. Derinliği 7 kilometre olarak belirlenen deprem Kahramanmaraş’ın yanı sıra Hatay, Gaziantep, Kilis, Osmaniye, Malatya, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adana’da yıkıma neden olurken yaraların sarılması için Döşemealtı Belediyesi’de seferber oldu.

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç sabah erken saatlerinde Başkan Yardımcıları ve Belediye birim müdürlerini acil olarak toplayarak kriz masası oluşturdu. İlk olarak afet bölgelerine yapılabilecek destek ve yardımlar üzerinde yoğunlaşan Başkan Genç ve kurmayları başlattıkları yardım kampanyasını kısa sürede tüm ilçeye duyurarak herkesi bu zor günde kenetledi. Belediyenin sosyal medya hesaplarından yardım malzemesi için talepler bildirilirken yine cep telefonlarına mesaj yollanarak kampanyaya herkesin katılması sağlandı.

Onlarca malzeme toplandı

Döşemealtı Belediyesinin çağrısının ardından ilçe adeta tek yürek olarak yardım için adeta birbirleriyle yarışmaya başladı. Döşemealtı Belediyesi merkez binasının yanı sıra Yeşilbayır Mahallesi’nde bulunan Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü binasına deprem bölgesine yardım ulaştırmak isteyen vatandaşların akınına uğradı. Eldiven, Mont, Bot, Bere hem çocuklar, hem de büyükler için kışlık giysi, ısıtıcı, battaniye, yatak, halı, gıda kolisi, çocuk maması ve çocuk bezi, kadın pedi ve hijyen malzemeleri Döşemealtı Belediyesi ekipleri tarafından tutanaklar düzenlenerek teslim alınarak ayrıştırmaları yapılmaya başlandı.

Devam eden kampanyanın ardından deprem bölgelerine ulaştırılacak olan malzemelerin ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı bildirildi. İlçede yine deprem bölgesine ulaştırılmak üzere ihtiyaç olan malzemelerin toplanılması için Kaymakamlık, CHP Döşemealtı İlçe Başkanlığı, yine Sivil Toplum kuruluşları ve siyasi partiler tarafından çeşitli kampanyalar düzenleniyor.