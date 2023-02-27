Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 11 ilde büyük yıkıma neden olan 2 depremin ardından Döşemealtı tek yürek oldu. İlçedeki 3 bin 600 depremzedeye gıda, kıyafet, battaniye, soba, elektrikli ısıtıcı, elektrik süpürgesi, yatak, bebek bezi ve maması, kadınlar için hijyen ürünleri ve ev eşyası yardımı yapıldı.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 11 ilde büyük yıkıma neden olan 2 depremin ardından Döşemealtı tek yürek oldu. İlçedeki 3 bin 600 depremzedeye gıda, kıyafet, battaniye, soba, elektrikli ısıtıcı, elektrik süpürgesi, yatak, bebek bezi ve maması, kadınlar için hijyen ürünleri ve ev eşyası yardımı yapıldı.

Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremin ardından Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, öncülüğünde kurulan kriz masası aynı gün iş makinelerinden oluşan kurtarma ekibini bölgeye sevk etti. Bölgede yapılacak çalışmalarda kullanılmak 4 kamyon, 2 kepçe ve 1 paletli iş makinesiyle birlikte 17 personel arama kurtarma ardından da enkaz kaldırma çalışmalarına katıldı. Döşemealtı Belediyesi ekipleri katıldıkları kurtarma çalışmalarında 3 kişiyi enkazdan canlı çıkardı.

Döşemealtı Belediyesi ilk etapta 1 tır dolusu battaniye ve ısıtıcı bölgeye gönderirken, ilçe halkı da yardım kampanyasına dahil edildi. Yapılan duyurulara kayıtsız kalmayan Döşemealtı, deprem bölgesine ulaştırılmak üzere gıdadan giyime, ev eşyasından oyuncağa kadar bir çok yardım malzemesini belediyeye ulaştırdı. Döşemealtı Belediyesi ekipleri gönüllülerin desteğiyle gelen yardım malzemelerinin tasnif ederek afet bölgesine ulaştırdı.

"11 yardım"

Döşemealtı Belediye Hizmet Binasında kapalı otopark olarak kullanılan alan yardım malzemelerinin toplama ve ayrıştırılması için tahsis edildi. 15 kişilik Nar Masa ekibi sabah 08.00 ile gece 24.00’a kadar mesai yaptı. Bölgeye 11 tır dolusu, insani yardım malzemesi gönderildi. Çalışmalar sürerken deprem nedeniyle evleri yıkılıp bölgeden ayrılmak zorunda kalan depremzedelere yine Döşemealtı Belediyesi ve ilçe halkı sahip çıktı.

Döşemealtı Belediyesi toplanan yardım malzemelerinden sosyal market kurarak ihtiyaç sahiplerinin kullanımına açtı. Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç depremzedeleri kaldıkları yerlerde ziyaret ederken, ihtiyaçların en kısa sürede giderilmesi için çalışmaları sürdürdüklerini açıkladı. Daha önce kamu kurumlarına ait yurt ve ilçede bulunan otellerde kalan depremzedeleri ziyaret eden Başkan Genç, bu kez de ilçeye akrabalarının yanında kalan ya da tuttukları evlerde hayata tutunmaya çalışan depremzedeleri yalnız bırakmadı.

Döşemealtı Belediye Başkanı Genç, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Yunus Emre ile birlikte ilçeye gelerek yakınlarının yanında kalan depremzedeleri ziyaret etti.