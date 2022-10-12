Antalya Döşemealtı Belediyesi İş-Kur ofisi ilçedeki işsizlik sorununun çözümü için çalışmalarını sürdürüyor. İş arayanlarla, işvereni buluşturan Döşemealtı Belediyesi bu yıl başından beri tam 411 kişinin işe yerleşmesine aracılık etti. Bu rakam Eylül ayında 48 kişi olarak açıklandı

Antalya Döşemealtı Belediyesi İş-Kur ofisi ilçedeki işsizlik sorununun çözümü için çalışmalarını sürdürüyor. İş arayanlarla, işvereni buluşturan Döşemealtı Belediyesi bu yıl başından beri tam 411 kişinin işe yerleşmesine aracılık etti. Bu rakam Eylül ayında 48 kişi olarak açıklandı

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç’in talimatıyla vatandaşla kurum arasında köprü vazifesi gören Nar Masa bünyesinde yer alan İş-Kur ofisi istihdam sağlamaya devam ediyor. Düzenlediği kariyer günleriyle işveren ve iş arayanları buluşturan ofis özellikle bölgede faaliyet gösteren işyerlerinin İnsan Kaynakları ile ortaklaşa çalışmalar yaptı. Aranılan özellikle iş ile aranılan şartlardaki işçiyi buluşturan Nar Masa ekipleri bu yıl işe yerleştirdiği 411 kişi ile istihdama katkı sağlamak hedeflendi.

Yılbaşından bu yana 315’i erkek, 401’i kadın tam 716 kişi Döşemealtı Belediyesi İş-Kur ofisine başvurarak iş talebinde bulundu. Bu kişilerden tam 411 kişi işe yerleştirilerek çalışmaya başlarken, Eylül ayında işe giren kişi sayısının 48 olduğu açıklandı. Nar Masa ekipleri sosyal medya hesapları üzerinden iş arayan şirketlerin aradığı özellikteki personel isteklerini günlük olarak yayımlayarak istihdam sağlamaya devam ediyor.