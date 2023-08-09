Yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapan Döşemealtı Belediyesi, 9 mahallede bulunan 10 kapalı pazar yerinin üzerine 1330 KWE kurulu gücünde Güneş Enerji Santralı (GES) yapımı için projelendirme ve onay işlemi sürecini başlattı.

Çevre dostu proje sayesinde Park ve Bahçeler, hizmet binaları ve diğer kullanılan alanların elektrik ihtiyacının yüzde 50’sini tek bir Güneş Enerji Santralinden karşılayan Döşemealtı Belediyesi yeni kuracağı 10 GES tesisi ile yıllık 2.5 milyon KWE olan ihtiyacını karşılamakla kalmayıp artan elektriği satarak belediye bütçesine katkı sağlayacak.

9 mahallede çalışmalar tamamlandı

Döşemealtı Belediyesine ait Bademağacı, Dağbeli, Kovanlık, Camili, Karataş, Ilıca-1, Ilıca-2, Çığlık, Yukarıkaraman ve Kömürcüler Mahalleleri Kapalı Pazar yerlerinde toplam 1330 KWE kurulu gücünde Güneş Enerji Tesisi yapımı için fizibilite çalışmalarını tamamlayan ekipler, projelendirme ve onay işlemlerine başladı. Projenin hayata geçmesinin ardından elektriğe para ödemeyecek olan Döşemealtı Belediyesi yaklaşık 6 milyon TL’yi bulan elektrik faturasından bu tesisler sayesinde kurtulacak ayrıca yaklaşık 2 milyon TL kasasına yapacağı satıştan para koyacak.

Avrupa standartlarında kent oldu.

Döşemealtı Belediyesi tarafından hayata geçirilen projelerle yeni cazibe merkezi haline geldi. Avrupa standartlarında bir görünüme kavuşan ilçede yine tarih ve kültürel değerlerin korunmasıyla kentlilik bilincinin bulunduğu ilçenin uygulamaya konulacak Güneş Enerji santralleri birçok Avrupa kentinin önüne geçmesini sağlayacak.

Temiz enerji

Bahçeyaka Mahallesi Cuma pazarı üzerinde kurulumu tamamlanan ve 2018 yılından bu yana hizmet veren 760 KWE kurulu gücündeki Güneş Enerji Santrali yıllık 1.2 milyon KW temiz elektrik üretimi yaparken, karbon salınımının da önüne geçiyor. Yıllık ortalama 650 ton karbon sakınımının önüne geçildiği tesis sayesinde yıllık bin 500 ağaç dikimine denk gelen salanımın önüne geçiliyor. Yeni tesislerle birlikte yılda 3 bin 500 ağaç dikimine eş değer salınım önlenecek.